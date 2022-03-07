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  4. Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

07.03.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu defa Murat Dalkılıç ile verdiği pozla dikkatleri üzerine topladı. 'Maça Gittim Gelicem' programında Murat Dalkılıç'ı ağırlayan Hande Sarıoğlu'nun, ünlü şarkıcı ile samimi videosuna yorum yağdı.

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla magazin gündemini meşgul eden ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, YouTube'da sunduğu Maça Gittim Gelicem programında Murat Dalkılıç'ı konuk etti. Çekim sonrası Murat Dalkılıç ile çay içen Hande Sarıoğlu, o anları takipçileriyle paylaştı.

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

Hande Sarıoğlu ve Murat Dalkılıç'ın videosuna ''Hande'yi de kaptırdık'', ''Kurt ile kuzu'' ve ''Çok yakışıyorlar bence'' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

13 YILLIK AŞK

Aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Hande Sarıoğu, Pena YouTube kanalına yaptığı açıklamada, geçmişte 13 yıllık bir ilişki yaşadığını ve uzun zamandır hayatında kimse olmadığını söylemişti.

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

Eski sevgilisinin şimdilerde Akçakoca'da yaşadığını ve evli olduğunu anlatan Hande Sarıoğlu, ''Erkekler bana yaklaşmaya korkar'' sözleriyle dikkat çekmişti.

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

''EVLİ ADAMLAR KIRMIZI ÇİZGİM''

Evli adamlardan uzak durduğunu dile getiren Hande Sarıoğlu, ''Evli erkekler kırmızı çizgimdir. Bir kadın kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamalı'' ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

Sosyal medyada epey aktif olan Hande Sarıoğlu'nun Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

Hande Sarıoğlu, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''


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Murat Dalkılıç
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