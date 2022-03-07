Hande Sarıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile pozuna yorum yağdı! ''Hande'yi de kaptırdık''

Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla magazin gündemini meşgul eden ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, YouTube'da sunduğu Maça Gittim Gelicem programında Murat Dalkılıç'ı konuk etti. Çekim sonrası Murat Dalkılıç ile çay içen Hande Sarıoğlu, o anları takipçileriyle paylaştı.

Hande Sarıoğlu ve Murat Dalkılıç'ın videosuna ''Hande'yi de kaptırdık'', ''Kurt ile kuzu'' ve ''Çok yakışıyorlar bence'' gibi yorumlar yapıldı.

13 YILLIK AŞK

Aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Hande Sarıoğu, Pena YouTube kanalına yaptığı açıklamada, geçmişte 13 yıllık bir ilişki yaşadığını ve uzun zamandır hayatında kimse olmadığını söylemişti.

Eski sevgilisinin şimdilerde Akçakoca'da yaşadığını ve evli olduğunu anlatan Hande Sarıoğlu, ''Erkekler bana yaklaşmaya korkar'' sözleriyle dikkat çekmişti.

''EVLİ ADAMLAR KIRMIZI ÇİZGİM''

Evli adamlardan uzak durduğunu dile getiren Hande Sarıoğlu, ''Evli erkekler kırmızı çizgimdir. Bir kadın kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamalı'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada epey aktif olan Hande Sarıoğlu'nun Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



