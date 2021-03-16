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Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

16.03.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Sarıoğlu, bundan böyle bahisseverler için günün maçlarını yorumlayacak.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Habertürk TV ile yollarını ayıran spiker Hande Sarıoğlu, dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile el sıkıştı. Hande Sarıoğlu'nun bundan böyle Bahis Tv ve Bahis Gazetesi uygulamasında futbolseverler için bahis tahminlerini aktaracak.

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Sarıoğlu, ilk programı Deşifre ile Youtube kanalı olan Bahis Tv’de Perşembe akşamı 21.00’da seyircisi ile buluşacak. Hande Sarıoğlu, Bahis Gazetesi uygulamasında ise her gün, günün maç tahminlerini kullanıcılar ile paylaşacak.

Habertürk spikeri dansıyla gündem oldu! Hande Sarıoğlu kimdir?Habertürk spikeri dansıyla gündem oldu! Hande Sarıoğlu kimdir?

Hande Sarıoğlu'nun yeni işini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.


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Anahtar Kelimeler:
Habertürk
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ULUSAL BASINDA SPOR SIPIKERİ DEGILDE HABER SPIKERİ OLSA YAKISIRDI
oynamazsa izlemezik...

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