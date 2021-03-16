Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Habertürk TV ile yollarını ayıran spiker Hande Sarıoğlu, dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile el sıkıştı. Hande Sarıoğlu'nun bundan böyle Bahis Tv ve Bahis Gazetesi uygulamasında futbolseverler için bahis tahminlerini aktaracak.

Sarıoğlu, ilk programı Deşifre ile Youtube kanalı olan Bahis Tv’de Perşembe akşamı 21.00’da seyircisi ile buluşacak. Hande Sarıoğlu, Bahis Gazetesi uygulamasında ise her gün, günün maç tahminlerini kullanıcılar ile paylaşacak.

Hande Sarıoğlu'nun yeni işini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.



