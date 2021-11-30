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Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı: Yazıklar olsun

30.11.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ve Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi kazandı. 2021 yılında futbolun en iyisi seçilen PSG'nin yıldızı Lionel Messi kariyerinin 7. Ballon d'Or ödülünü aldı. Spor yorumculuğu yapan Hande Sarıoğlu ödülü Messi'nin kazanmasına adeta isyan etti.

Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı: Yazıklar olsun
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’or (Altın Top) 2021 ödülünün sahibi, Paris Saint-Germain’in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi oldu. Daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, ve 2019’da ödülü almaya hak kazanan Messi, 7. kez aynı başarıyı gösterdi.

RONALDO İLK KEZ 3 SIRANIN DIŞINDA KALDI

France Football Dergisi’nin prestijli ödülü Ballon d’Or, Başkent Paris’teki Theatre du Chatelet’te gerçekleşen dev törende sahibini buldu. Erkekler Ballon d’Or'un sahibi PSG’nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Kadınlar Ballon d’Or'un sahibi Barcelona’dan Alexia Putellas oldu. 6. olan Cristiano Ronaldo ise 2010 yılından sonra ilk defa ilk 3 sıranın dışında kaldı. Manchester United’ın yıldızı daha önce 5 kez aldığı Ballon d’Or ödül gecesine bu yıl katılmadı.

İSYAN ETTİ: YAZIKLAR OLSUN!

Spor yorumculuğu yapan Hande Sarıoğlu ödülü Messi'nin kazanmasına isyan etti. Ödülü Lewandowski'nin kazanması gerektiğini vurgulayan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından sert eleştirilerde bulundu. Hande Sarıoğlu'nun beklenmedik bu çıkışı Messi hayranları tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada kısa süre içinde gündeme gelen bu olay ödül töreninden sonra en çok konuşulan haber haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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