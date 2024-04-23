Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik yayında yine birbirine girdi! "Kimse benden büyük değil"

Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu'nun yıldızı bir türlü barışmıyor. İki yorumcu programın ilk gününden beri gerilim yaşıyordu. Bu gerilim yine tırmandı ve iki isim yayında olduklarını unutup tartışmaya başladı.

Cem Yılmaz konuşulurken Hasan Can Kaya konusuna geçilmesine müdahale eden Hande Sarıoğlu'nun bu hamlesi Yağmur Çevik'i kızdırdı.

YAĞMUR ÇEVİK SAKİNLEŞEMEDİ

Çevik "Hande sen ne yapmaya çalışıyorsun? Magazin yapıyoruz ne sorguluyorsun her seferinde şunu yapma?" deyince Sarıoğlu "Sen neden alındın?" dedi.

Yağmur Çevik "Ben ne istersem onu konuşurum. Magazin böyledir biraz izlesene sen" diyerek yükseldi.

Sakinleşemeyen Yağmur Çevik "Öf ben senin bu şeylerinden çok sıkılıyorum magazin bilmiyorsan bilmiyorum de" deyince Hande Sarıoğlu ise sakince "Yağmurcum neden bu kadar sinirlisin kahveni iç" dedi.



Yağmur Çevik ise "Magazin içinde magazin yapıyorum sen bilmediğin için ok. Ben 4 yıldır magazin yapıyorum sen yeni yapıyorsun" dedi. Arto ise ne diyeceğini bilemeyerek "Kızlar yavaş" dedi.

İZLEYİCİLERDEN ELEŞTİRİ GECİKMEDİ

Çevik sinirlerine hakim olamayarak "Sen Youtube çekmiyorsun sözlerine dikkat et" deyince Hande Sarıoğlu "Ne yapacaksın? Bu kadar sinirlenmenin sebebi ne? Ok en büyük sensin" diyerek şaşırdı.

Arto ise "Ne yapıyoruz çocuklar" deyip ikilinin arasında kaldı. Sosyal medyada ise Yağmur Çevik'e eleştiriler vardı. İzleyiciler "Bu ne çirkeflik", "Çok eziksin Yağmur", "Bu kadın bu yayına olmadı ya" yorumlarında bulundu.







