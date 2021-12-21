Hande Soral-İsmail Demirci çiftinden müjdeli haber! Hande Soral hamile olduğunu duyurdu

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu.

ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Ünlü çiftten hayranlarına müjdeli haber geldi. Hande Soral eşi İsmail Demirci ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Elinde ultrason görüntüsünü tutan Soral hamile olduğunu duyurdu.

Soral kareye, bebek ve süt emojisinin yanı sıra beyaz kalp koydu. Soral'a kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

"TEYZE OLUYORUM"

Güzel oyuncunun bu haberini duyan arkadaşları ve takipçileri ünlü oyuncuyu yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Bensu Soral da "Teyze oluyorum" notuyla ablasının sevincine ortak oldu.

