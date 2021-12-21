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Hande Soral-İsmail Demirci çiftinden müjdeli haber! Hande Soral hamile olduğunu duyurdu

21.12.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Soral-İsmail Demirci çiftinden bebek müjdesi geldi. Ünlü oyuncu Hande Soral, hamile olduğunu Instagram hesabından paylaştığı ultrason görüntüsüyle duyurdu. Kendisi gibi oyuncu kardeşi Bensu Soral ise "Teyze oluyorum" diyerek ablasının mutluluğunu paylaştı.

Hande Soral-İsmail Demirci çiftinden müjdeli haber! Hande Soral hamile olduğunu duyurdu

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu.

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ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Ünlü çiftten hayranlarına müjdeli haber geldi. Hande Soral eşi İsmail Demirci ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Elinde ultrason görüntüsünü tutan Soral hamile olduğunu duyurdu.

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Soral kareye, bebek ve süt emojisinin yanı sıra beyaz kalp koydu. Soral'a kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

"TEYZE OLUYORUM"

Güzel oyuncunun bu haberini duyan arkadaşları ve takipçileri ünlü oyuncuyu yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Bensu Soral da "Teyze oluyorum" notuyla ablasının sevincine ortak oldu.

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Bensu Soral Hande Soral
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