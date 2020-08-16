Hande Soral yeni imajıyla şaşırttı

Oyuncu Hande Soral, önceki gün eşi İsmail Demirci ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.



33 yaşındaki Soral, yeni yaptırdığı Afrika örgüsü saçlarıyla dikkat çekti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; tatil dönüşü alışverişe çıktıklarını dile getiren çift, gelen araçlarını binerek, evlerinin yolunu tuttu.

Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında dünyaevine giren Hande Soral, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu.

