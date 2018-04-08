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Hande Subaşı aşk acısını unutmak için tatile gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hande Subaşı, Instagram'da renkli kareler paylaşıp ‘Hayat devam ediyor’ mesajı verdi

Hande Subaşı aşk acısını unutmak için tatile gitti

Güzel oyuncu Hande Subaşı ayrılık sonrası moral depolamak için arkadaşıyla tatile çıktı. Subaşı, tatilinden fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Madenci Altuğ Leblebici ile 2 yıllık aşkı geçtiğimiz haftalarda son bulan Hande Subaşı, önceki gün teselli tatiline çıktı.

Bir arkadaşıyla Akyaka'ya giden güzel oyuncu, burada deniz sezonunu açtı.

Subaşı, Muğla'daki tatili boyunca bol bol moral depoladı.

Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiasının sorulması üzerine gözyaşlarına boğulan oyuncunun, paylaşımlarında keyfinin yerinde olması da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Subaşı Altuğ Leblebici

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