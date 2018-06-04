Hande ve Dilan'dan oyuncu olmaz

Önceki gün Bebek'teki bir dondurmacıda görüntülenen ve cesur göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Tuğba Özay, genç oyuncular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL OLDUĞUM İÇİN ZORLA YARIŞMAYA SOKTULAR"

İki sinema filminde yer aldığını ve Sezen Aksu'dan bir şarkıyı cover yaptığını dile getiren Özay, mankenlikten oyunculuğa geçen Hande Erçel ve Dilan Deniz Çiçek için "Onlar oyuncu değil!" diyen Özay, şöyle konuştu: "Ben oyunculuktan modelliğe geçtim, insanlar bunu yanlış biliyor. Yedi yaşında tiyatroya başladım. 16 yaşında da TRT'de oynadım. Ama çok güzel bir kız olduğum için beni zorla güzellik yarışmasına soktular."

"DİLAN VE HANDE OYUNCU DEĞİLLER"

"Dilan ve Hande'yi direkt izlemedim, denk geldiğim zaman gördüm. Onlar oyuncu değiller. Güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar. Benim yılda en az iki kere oyunum oluyor. Oyunculuğun ham maddesi tiyatrodur. Bir de bu arkadaşları tiyatroda görelim. Oyunculuk emek ister. Protesto ediyorum, izlemiyorum!"

