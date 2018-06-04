MAGAZİN

Hande ve Dilan'dan oyuncu olmaz

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Tuğba Özay, genç oyuncular Hande Erçel ve Dilan Çiçek Deniz için "Onlar oyuncu değil, güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar" dedi.

Hande ve Dilan'dan oyuncu olmaz

Önceki gün Bebek'teki bir dondurmacıda görüntülenen ve cesur göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Tuğba Özay, genç oyuncular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL OLDUĞUM İÇİN ZORLA YARIŞMAYA SOKTULAR"

İki sinema filminde yer aldığını ve Sezen Aksu'dan bir şarkıyı cover yaptığını dile getiren Özay, mankenlikten oyunculuğa geçen Hande Erçel ve Dilan Deniz Çiçek için "Onlar oyuncu değil!" diyen Özay, şöyle konuştu: "Ben oyunculuktan modelliğe geçtim, insanlar bunu yanlış biliyor. Yedi yaşında tiyatroya başladım. 16 yaşında da TRT'de oynadım. Ama çok güzel bir kız olduğum için beni zorla güzellik yarışmasına soktular."

"DİLAN VE HANDE OYUNCU DEĞİLLER"

"Dilan ve Hande'yi direkt izlemedim, denk geldiğim zaman gördüm. Onlar oyuncu değiller. Güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar. Benim yılda en az iki kere oyunum oluyor. Oyunculuğun ham maddesi tiyatrodur. Bir de bu arkadaşları tiyatroda görelim. Oyunculuk emek ister. Protesto ediyorum, izlemiyorum!"

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tuğba özay Dilan Çiçek Deniz hande erçel

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