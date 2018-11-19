MAGAZİN

Hande Yener-Demet Akalın kavgasını körükleyen açıklama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 10:44 | Son Güncelleme

Hande Yener'in Kıbrıs konseri öncesi yaptığı "Demet'le uzlaşmayı kabul ettim" açıklaması Demet Akalın'ı kızdırdı. Akalın, "Özür dilemeden uzlaşma nerede görülmüş?" diye sordu.

Hande Yener-Demet Akalın kavgasını körükleyen açıklama!

Kıbrıs'ta bir otelde konser veren Hande Yener, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ezeli rakibi Demet Akalın’ın kendisine açtığı davalarda uzlaşmaya gitmek istediğini belirtmesiyle ilgili sorulara, “Bana da uzlaşma teklifi geldi. Karşılıklı ben de uzlaşmayı kabul ettim. Gerek yok mahkemeleri böyle konular ile meşgul etmeye” açıklamasında bulundu.

DEMET AKALIN ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Hande Yener'in bu açıklamalarını gazeteden okuyan Demet Akalın ateş püskürdü. Şarkıcı Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı:

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Anahtar Kelimeler:
Hande Yener demet akalın kavga

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