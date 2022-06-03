Hande Yener'in sahne kıyafeti sosyal medyada olay oldu! "Kelepçe ve kırbaç eksik sanki"

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener, müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve değişkenlik gösteren imajıyla da kendisinden bahsettirmeye devam ediyor. Son olarak Carpe Diem albümü ve Sahte single'ını yayınlayan isim, Ankara'da verdiği konserde giydiği sahne kıyafetiyle olay oldu.

HANDE YENER'İN SAHNE KIYAFETİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Ünlü şarkıcı Ankara konserinde siyah renkli ve desenli transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

Sanatçı, konserde çekilen fotoğrafları sayfasında paylaşırken, takipçilerinden paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

"HİÇ YAŞLANMAYACAKSIN DEĞİL Mİ?"

Yener'in sahne kıyafetine takipçilerden "Hiç yaşlanmayacaksın değil mi?" "Sarışınlık yakışmış" gibi yorumlar gelirken, bazı takipçiler ise eleştirel yorumlarda bulundu.

"KELEPÇE VE KIRBAÇ EKSİK SANKİ"

Bir takipçinin Yener'in kıyafetine hakkında ""Kelepçe ve kırbaç eksik sanki" yorumunda bulunması dikkat çekti.

DEMET AKALIN'DAN DA BEĞENİ GELDİ

Paylaşıma Demet Akalın ve diğer ünlülerden de yorum ve beğeni geldi.

