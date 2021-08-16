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Hande Yener sıra dışı konser kıyafetiyle dikkat çekti! "Anime karakter oldum"

16.08.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Yener Kuruçeşme Açık Hava’da konser verdi. Konserde giydiği sıra dışı kıyafetiyle dikkat çeken Yener "Bu akşam Anime karakteri oldum” dedi.

Hande Yener sıra dışı konser kıyafetiyle dikkat çekti! "Anime karakter oldum"

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde konser ve etkinliklerde giydiği cesur kıyafetlerle dikkat çekiyor.
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Önceki akşam Kuruçeşme Açık Hava’da konser veren Hande Yener yine çok konuşulacak bir kıyafetle sahneye çıktı.

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Özel anime karakteri olduğunu söyleyen Yener, "Ben sizinle her buluştuğumda tir tir titriyorum. Sizleri çok seviyorum. 21 yıldır hayatımdasınız. Sizden daha sadık bir aşk görmedim. Hepinize çok teşekkür ederim’ diye sevenlerini selamladı.

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Yener, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer şarkılarıyla açılış yaptı. Söylediği şarkılar ve güçlü yorumuyla seyirciden uzun süre alkış alan Hande Yener, Sezen Aksu’nun vokalisti iken okuduğu ilk solo şarkının da ‘Firuze’ olduğunu söyledi.

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KONSER GELİRİYLE BAĞIŞ

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, "Yazın konser vereceğimiz performans mekanları o kadar azalmıştı ki; bir tek Harbiye Açıkhava kalmıştı. Kuruçeşme Açıkhava bize tekrar umut ışığı oldu" dedi. Ünlü şarkıcı bilet gelirlerinin bir kısmını Haçiko’ya bağışladığını da açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Yener
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