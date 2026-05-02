Hangi ilin hangi sokak lezzeti meşhur? İşte gurme lezzet haritası

Her durağı bir lezzet barındırsa da ülkemizde bazı tatlar var ki, onları popüler restoranların menülerinde değil, bir sokağın köşesinde, dumanı tüten seyyar bir tezgahta bulursunuz. Turistlerin bildiği klasik listeleri bir kenara bırakın. İşte sadece o ilin yerlisinin sabahın ilk ışıklarında veya gecenin yarısında peşine düştüğü, tadı damağınızda kalacak gizli gurme haritası.

1. İzmir: Kelle Söğüş (Niğdeli Ustaların Eliyle)

İzmir denince akla hemen boyoz veya kumru gelir. Ancak gerçek bir İzmirli için sokak lezzetinin zirvesi Kelle Söğüş’tür. Özellikle Kemeraltı’ndaki tarihi dükkanlarda, Niğdeli ustaların buz gibi tezgahlarında hazırlanan bu lezzet; dil, yanak ve beyin parçalarının bol yeşillik, domates ve özel baharatlarla birleşmesinden doğar. Lavaşın arasına sarılan bu soğuk şölen, "İzmir’de ne yenir?" sorusunun en samimi cevabıdır.

2. Gaziantep: Nohut Dürüm

Dünyanın gastronomi başkentlerinden biri olan Antep’te sabah kahvaltısı sadece katmerden ibaret değildir. Yerli halkın, özellikle esnafın sabah 06:00’da kuyruğa girdiği asıl lezzet Nohut Dürüm’dür. Et suyunda saatlerce haşlanmış yumuşacık nohutlar, taze tırnaklı pidenin içine alınır; üzerine bol kimyon, taze soğan, maydanoz ve biber eklenir. Hem çok ekonomik hem de inanılmaz doyurucu olan bu dürüm, kentin gizli kahramanıdır.

3. Ankara: Ankara Simidi (Bol Pekmezli)

"Her yerde simit var" diyebilirsiniz ama Ankara simidini diğerlerinden ayıran o koyu rengidir. Ankara simidi, fırına girmeden önce yoğun bir üzüm pekmezi havuzunda bekletilir. Bu sayede dışı çıtır çıtır ve neredeyse karamelize bir hal alırken, içi yumuşacık kalır. Özellikle Kızılay veya Ulus’taki eski fırınlardan, el yakacak sıcaklıkta bir simit alıp yanına eski kaşar eklediğinizde, başkentin en gerçek tadına ulaşırsınız.

4. Mersin: Tantuni (Ama Gerçek "Açık Ekmek")

Tantuni artık her şehirde var, fakat Mersin sahilinde, sacın başında yediğiniz tantuninin sırrı "buhar" ve "yağ" dengesinde saklıdır. Mersinliler tantuniyi genellikle somun ekmekle değil, açık ekmek denilen incecik lavaşla tercih eder. Etin kendi suyunda ve pamuk yağında ağır ağır pişmesi, üzerine eklenen bol sumaklı soğan ve turunç sıkılarak yenmesi bu lezzeti eşsiz kılar.

5. Adana: Şırdan ve Mumbar

Adana’da güneş battıktan sonra sokakların rengi değişir. Kebapçılar yerini şırdancılara bırakır. Adana dışındakilerin bazen mesafeli yaklaştığı Şırdan, Adanalı için bir gece sonu ritüelidir. İçindeki baharatlı pirinç dolgusuyla ağır ateşte pişen bu sakatat, üzerine bol kimyon ve pul biber dökülerek, elle tutulup yenir. Şehrin sokak kültürünü anlamak için bir tabureye çöküp şırdan yemek şarttır.

6. Bursa: Tahinli Pide (Nam-ı Diğer "Tahanlı")

Bursa denince akla İskender gelse de, Bursalıların sabah kalbini çalan asıl lezzet fırınlardan yükselen tahin kokusudur. Tahinli Pide, mayalı hamurun üzerine bol miktarda tahin ve şeker karışımının dökülmesiyle hazırlanır. Taş fırında odun ateşinde pişen bu pide, kenarları çıtır, ortası ise adeta bir krema kıvamında yumuşacıktır. Yanında sadece bir bardak çay ile Bursa sokaklarında gerçek bir yerli gibi hissetmenizi sağlar.

7. Hatay: Kağıt Kebabı (Kasap Tezgahından Sokağa)

Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Hatay'da, gerçek bir gurme deneyimi için lüks restoranlara değil, mahalle arasındaki kasaplara gitmeniz gerekir. Kağıt Kebabı, kasabın o anda zırhla çektiği kıymayı baharat ve sebzelerle yoğurup yağlı kağıt üzerine incecik yaymasıyla oluşur. Mahalle fırınına gönderilen bu kebap, kağıdıyla birlikte taze tırnaklı pide üzerinde servis edilir. Etin kendi suyunu kağıdın içinde muhafaza etmesi, lezzeti doruğa çıkarır.

8. Antalya: Taratorlu Piyaz (Salata Değil, Ana Yemek)

Türkiye'nin geri kalanı piyazı bir salata veya köftenin yanındaki yancı olarak görür; ancak Antalya’da piyaz başlı başına bir yıldızdır. Antalya Piyazı’nı özel kılan, üzerine dökülen yoğun tahinli ve sarımsaklı tarator sosudur. Haşlanmış küçük taneli fasulyelerin (çandır fasulyesi) bu kremsi sosla buluşması, üzerine dökülen elma sirkesi ve taze soğanla birleşince ortaya bambaşka bir doku çıkar. Antalyalılar için bu piyaz, öğle yemeklerinin en vazgeçilmez sokak öğünüdür.

Bu lezzetlerin ortak noktası, geleneksel yöntemlerin modern sunumlara feda edilmemesidir. Bir şehri gerçekten tanımak istiyorsanız, yerel esnafın öğle yemeği için hangi dükkana girdiğini izleyin. Gerçek tatlar, genellikle en sade tabelaların ardında saklıdır.