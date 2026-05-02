Yaren Leylek’ten müjde! Göçten 15. kez döndü: Baba oldu

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

GÖÇTEN 15’NCİ KEZ DÖNDÜ

Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi. Göçten 15’nci kez dönen Yaren’in ilk ilk yavrusunun yumurtadan çıktığı açıklanırken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, çiftin yavrularıyla ilgilendiğini ve bu yıl yuvada 3-4 yavru olabileceğini paylaştı.

"3 VEYA 4 YAVRUMUZ OLACAK BU YIL"

Alper Tüydeş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Yaren'in Leylek'in dün itibariyle ilk yavrusu yumurtasından çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz açıdan dolayı ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır