Hangi kahve çeşidini tercih edersiniz?

Kahve o kadar hayatımızın bir parçası ki onsuz bir günü tamamlamak kolay olmuyor. Sosyalleşirken, seyahate çıkarken veya balkonda keyif yaparken kahve bardağı elimizden düşmüyor. Seçeneği bol, kalorisi düşük bu şahane içeceği damak tadımıza uygun olarak seçtiğimizi düşünsek de gerçek biraz farklı...

Kahve seçimimiz kişiliğimizi yansıtıyor. Siz hangi kahve çeşidini tercih ediyorsunuz?

TÜRK KAHVESİ

Kendine has pişirme tekniğiyle gönüllerde taht kuran bu kahve çeşidi birçok kişinin temel içeceği sayılabilir. Türk kahvesini tercih eden kişilerin; geleneklerine bağlı, cesur ve tutarlı kişiler olduğu iddia ediliyor.

LATTE

Yumuşak içimli, derin aromalı bu kahve çeşidini tercih eden kişilerin; risk almaktan hoşlanmayan, temkinli ve ılımlı kişilik özelliklerine sahip oldukları düşünülüyor.

ESPRESSO

Sert içimli bu kahve çeşidi, güne hızlı başlayanlar için motivasyon sağlıyor. Espresso içen kişilerin; iş bitirici, aceleci ve çözüm odaklı yaklaşım sergiledikleri iddia ediliyor.

CAPPUCCİNO

Süt köpüğü bol, yumuşak içimli bu kahve çeşidi soğuk kış günlerinde içimizi ısıtıyor. Cappucinoyu tercih eden kişilerin; romantik, anlayışlı ve dostluğa önem veren kişiler olduğu belirtiliyor.