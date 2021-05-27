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Hangi kahve çeşidini tercih edersiniz?

Elif Yaman Elif Yaman
27.05.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı öncesi, yemek sonrası, sohbet ederken, kitap okurken en çok tercih edilen içeceklerden biri kahvedir. Son yıllarda farklı içeriklerde ve çeşitlerde kahveler severek tüketiliyor. Tercih ettiğimiz kahve çeşidinin kişiliğimiz hakkında ipucu verdiği söyleniyor.

Hangi kahve çeşidini tercih edersiniz?

Kahve o kadar hayatımızın bir parçası ki onsuz bir günü tamamlamak kolay olmuyor. Sosyalleşirken, seyahate çıkarken veya balkonda keyif yaparken kahve bardağı elimizden düşmüyor. Seçeneği bol, kalorisi düşük bu şahane içeceği damak tadımıza uygun olarak seçtiğimizi düşünsek de gerçek biraz farklı...
Kahve seçimimiz kişiliğimizi yansıtıyor. Siz hangi kahve çeşidini tercih ediyorsunuz?

TÜRK KAHVESİ

türk kahvesi

Kendine has pişirme tekniğiyle gönüllerde taht kuran bu kahve çeşidi birçok kişinin temel içeceği sayılabilir. Türk kahvesini tercih eden kişilerin; geleneklerine bağlı, cesur ve tutarlı kişiler olduğu iddia ediliyor.

LATTE

latte

Yumuşak içimli, derin aromalı bu kahve çeşidini tercih eden kişilerin; risk almaktan hoşlanmayan, temkinli ve ılımlı kişilik özelliklerine sahip oldukları düşünülüyor.

ESPRESSO

ess

Sert içimli bu kahve çeşidi, güne hızlı başlayanlar için motivasyon sağlıyor. Espresso içen kişilerin; iş bitirici, aceleci ve çözüm odaklı yaklaşım sergiledikleri iddia ediliyor.

CAPPUCCİNO

cappucıno

Süt köpüğü bol, yumuşak içimli bu kahve çeşidi soğuk kış günlerinde içimizi ısıtıyor. Cappucinoyu tercih eden kişilerin; romantik, anlayışlı ve dostluğa önem veren kişiler olduğu belirtiliyor.

FRAPPUCCİNO

frappe

En çok tercih edilen soğuk kahve çeşitlerinden biri olan frappaccino, kalorisi yüksek bir içecektir. Bu çeşidi tercih eden kişilerin; arkadaş canlısı, hareketli, eğlenmeyi seven ve yenilikçi kişiler olduğu söyleniyor.

MOCHA

mocha

Kahve tadının daha az, çikolata tadının daha yoğun hissedildiği bu kahve çeşidi en popüler içeceklerden biridir. Keyfine düşkün, sakin ve huzurlu kişilik özellikleri sergileyen kişilerce tercih edildiği iddia ediliyor.

SOĞUK KAHVE

soğuk kahve

Soğuk kahve tiryakilerinin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Soğuk kahveyi tercih eden kişilerin; maceracı, atik, kararlı ve kendine güvenen kişiler olduğu belirtiliyor.

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