Burcunuza en uygun saç modelini öğrenmeden kuaföre gitmeyin! Çok daha güzel görüneceksiniz

Saçlarımızın güzel görünmesine, yüz hatlarımıza uygun olmasına ve saçlarımızla ilgili daha birçok şeye özen gösteriyoruz. Acaba saçlarımızın modelini seçerken burçların etkisini de dikkate alıyor muyuz?

KOÇ BURCU

Özgürlüğüne düşkün olan Koç burçları, önüne gölge düşsün istemez. Genellikle kısa saç kullanmayı tercih ederler. Uzun saça sahip Koç kadını ile en uyumlu saç modeli ise atkuyruğu.

BOĞA BURCU

Boğa kadını oyunu doğalık ve sadelikten yana kullanır. Siz de Boğa kadınıysanız katlı ve dağınık saçları tercih edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Hareketli ve sıra dışı olmayı seven İkizler burcu; rahat kullanılan ama kendini belli eden modelleri tercih eder. İkizler kadınıysanız gölgeli, röfleli ve kaküllü modelleri deneyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Kararlı ve net yapısıyla kendini belli eden Yengeç kadını uzun küt saç modeline bayılır. Duygusallığı nedeniyle dalgalı modelleri de tercih edebilir.

ASLAN BURCU

Aslan kadını değişiklikten hiç korkmaz. Cesaret tam onun kalemidir. O nedenle Aslan burcuysanız dikkat çekici ve gösterişli modeller tam size göre!

BAŞAK BURCU

Dağınıklığı sevmeyen Başak burçları, derli toplu saç modellerine bayılır. Mesela kısa küt onlar için ideal bir saç modeli olabilir. Örgü modelleri de Başak kadınına çok yakışır.