Burcunuza en uygun saç modelini öğrenmeden kuaföre gitmeyin! Çok daha güzel görüneceksiniz

Saçlarımızın güzel görünmesine, yüz hatlarımıza uygun olmasına ve saçlarımızla ilgili daha birçok şeye özen gösteriyoruz. Acaba saçlarımızın modelini seçerken burçların etkisini de dikkate alıyor muyuz?
Özgürlüğüne düşkün olan Koç burçları, önüne gölge düşsün istemez. Genellikle kısa saç kullanmayı tercih ederler. Uzun saça sahip Koç kadını ile en uyumlu saç modeli ise atkuyruğu.
Boğa kadını oyunu doğalık ve sadelikten yana kullanır. Siz de Boğa kadınıysanız katlı ve dağınık saçları tercih edebilirsiniz.
Hareketli ve sıra dışı olmayı seven İkizler burcu; rahat kullanılan ama kendini belli eden modelleri tercih eder. İkizler kadınıysanız gölgeli, röfleli ve kaküllü modelleri deneyebilirsiniz.
Kararlı ve net yapısıyla kendini belli eden Yengeç kadını uzun küt saç modeline bayılır. Duygusallığı nedeniyle dalgalı modelleri de tercih edebilir.
Aslan kadını değişiklikten hiç korkmaz. Cesaret tam onun kalemidir. O nedenle Aslan burcuysanız dikkat çekici ve gösterişli modeller tam size göre!
Dağınıklığı sevmeyen Başak burçları, derli toplu saç modellerine bayılır. Mesela kısa küt onlar için ideal bir saç modeli olabilir. Örgü modelleri de Başak kadınına çok yakışır.
Zarafetin burcu Terazi, doğal görünmeyi sever. Uzun ve dalgalı, kısa ve kaküllü modeller tam onlara göre!
Gizemli tavırları ile kendine hayran bırakan Akrep kadını asimetrik katlı saç kesimini kullanabilir. Çünkü Akrepler çekici görünmeyi çok sever.
Yay burçları bağımsızlığa düşkün. Yaratıcı modelleri tercih ederek bunu vurguluyor. Yay burcunun özelliklerine sahipseniz bir tarafı uzun diğer tarafı kısa kesilmiş saç modelini tercih edebilirsiniz.
Güçlü bir kadın figürüne sahip olan Oğlak burcu, kaküllü modelleri çok iyi taşır. Jöle ve sprey kullanmayı da çok sever.
Sıra dışı zevklere sahip olan Kovalar, yarım topuz ve salınık saçlara bayılır.
Hassas ve cazibeli Balık kadınını yansıtan saç modeli uzun katlı kesim olabilir.
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