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Burcunuza en uygun saç modelini öğrenmeden kuaföre gitmeyin! Çok daha güzel görüneceksiniz

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
27.05.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçların hayatımızda etkilemediği bir yer var mı? Düşünün ki burçlar, saçlarımızın rengine ve modeline bile minik dokunuşlar yapıyor. Burcumuza göre tercih ettiğimiz saç modeli de farklılık gösteriyor. Peki, hangi burç hangi saç modelini kullanmalı? Gelin, günlük yaşamımızdan astrolojiye doğru kısa bir yolculuk yapalım.

Burcunuza en uygun saç modelini öğrenmeden kuaföre gitmeyin! Çok daha güzel görüneceksiniz

Saçlarımızın güzel görünmesine, yüz hatlarımıza uygun olmasına ve saçlarımızla ilgili daha birçok şeye özen gösteriyoruz. Acaba saçlarımızın modelini seçerken burçların etkisini de dikkate alıyor muyuz?

KOÇ BURCU

koç burcu saç modeli

Özgürlüğüne düşkün olan Koç burçları, önüne gölge düşsün istemez. Genellikle kısa saç kullanmayı tercih ederler. Uzun saça sahip Koç kadını ile en uyumlu saç modeli ise atkuyruğu.

BOĞA BURCU

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Boğa kadını oyunu doğalık ve sadelikten yana kullanır. Siz de Boğa kadınıysanız katlı ve dağınık saçları tercih edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

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Hareketli ve sıra dışı olmayı seven İkizler burcu; rahat kullanılan ama kendini belli eden modelleri tercih eder. İkizler kadınıysanız gölgeli, röfleli ve kaküllü modelleri deneyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

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Kararlı ve net yapısıyla kendini belli eden Yengeç kadını uzun küt saç modeline bayılır. Duygusallığı nedeniyle dalgalı modelleri de tercih edebilir.

ASLAN BURCU

alan burcu kadını

Aslan kadını değişiklikten hiç korkmaz. Cesaret tam onun kalemidir. O nedenle Aslan burcuysanız dikkat çekici ve gösterişli modeller tam size göre!

BAŞAK BURCU

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Dağınıklığı sevmeyen Başak burçları, derli toplu saç modellerine bayılır. Mesela kısa küt onlar için ideal bir saç modeli olabilir. Örgü modelleri de Başak kadınına çok yakışır.

TERAZİ BURCU

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Zarafetin burcu Terazi, doğal görünmeyi sever. Uzun ve dalgalı, kısa ve kaküllü modeller tam onlara göre!

AKREP BURCU

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Gizemli tavırları ile kendine hayran bırakan Akrep kadını asimetrik katlı saç kesimini kullanabilir. Çünkü Akrepler çekici görünmeyi çok sever.

YAY BURCU

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Yay burçları bağımsızlığa düşkün. Yaratıcı modelleri tercih ederek bunu vurguluyor. Yay burcunun özelliklerine sahipseniz bir tarafı uzun diğer tarafı kısa kesilmiş saç modelini tercih edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

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Güçlü bir kadın figürüne sahip olan Oğlak burcu, kaküllü modelleri çok iyi taşır. Jöle ve sprey kullanmayı da çok sever.

KOVA BURCU

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Sıra dışı zevklere sahip olan Kovalar, yarım topuz ve salınık saçlara bayılır.

BALIK BURCU

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Hassas ve cazibeli Balık kadınını yansıtan saç modeli uzun katlı kesim olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
saç modelleri
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