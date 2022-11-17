Hangi statüde oynayacağı tartışma yaratmıştı! Yusuf Demir, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı...

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da birçok önemli isim kadroya katılmıştı. Sarı - kırmızılılar, Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'i 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Galatasaray'ın bu hamlesi sonrasında Demir'in hangi statüde oynayacağı merak ediliyordu.
Sarı - kırmızılıların yerli statüsünde oynatmak istediği Yusuf Demir'e TFF'den izin çıkmadı ve genç isim, yabancı oyuncu olarak sahada yer aldı.
Galatasaray'ın Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için çalışmaları devam ederken, Türkiye U21 ile Avusturya U21 takımları karşı karşıya geldi.
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Türkiye'nin golü 45+6. dakikada Yusuf Barasi'den geldi. Avusturya'nın sayısını ise 54. dakikada Manuel Polster kaydetti.
Avusturya forması ile sahaya çıkan Yusuf Demir, 71. dakikada yerini Wydra'ya bıraktı.