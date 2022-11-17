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Hangi statüde oynayacağı tartışma yaratmıştı! Yusuf Demir, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı...

17.11.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien takımından 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir'in hangi statüde oynayacağı uzun süre tartışma konusu olmuştu. Sarı - kırmızılıların Türk oyuncu olarak oynatmak istediği Yusuf Demir'e TFF'den izin çıkmamış ve genç yıldız yabancı statüsünde sahaya çıkmıştı. Yusuf Demir, Türkiye U21 ile Avusturya U21 arasında oynanan maçta forma giydi ve 71 dakika sahada kaldı.

Hangi statüde oynayacağı tartışma yaratmıştı! Yusuf Demir, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı...

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da birçok önemli isim kadroya katılmıştı. Sarı - kırmızılılar, Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'i 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Galatasaray'ın bu hamlesi sonrasında Demir'in hangi statüde oynayacağı merak ediliyordu.

YABANCI OYUNCU LİSANSI ÇIKMIŞTI

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Sarı - kırmızılıların yerli statüsünde oynatmak istediği Yusuf Demir'e TFF'den izin çıkmadı ve genç isim, yabancı oyuncu olarak sahada yer aldı.

U21 MAÇI OYNANDI

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Galatasaray'ın Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için çalışmaları devam ederken, Türkiye U21 ile Avusturya U21 takımları karşı karşıya geldi.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Türkiye'nin golü 45+6. dakikada Yusuf Barasi'den geldi. Avusturya'nın sayısını ise 54. dakikada Manuel Polster kaydetti.

YUSUF DEMİR YER ALDI

Avusturya forması ile sahaya çıkan Yusuf Demir, 71. dakikada yerini Wydra'ya bıraktı.

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Yusuf Demir galatasaray

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