Hangi takımlar Süper Lig'e veda edecek? İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'de küme düşme hattı adeta yangın yeri. Denizlispor'un geçen hafta küme düşmesi kesinleşmişti. Denizlispor dışında 3 takım daha lige veda edecek. Bu 3 takımın ikisi ise bu akşam belli olabilir. Başkent ekibi Gençlerbirliği ile Erzurumspor bu akşam oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. 35 puanla 20. sıradaki G.Birliği, Karagümrük'e yenilirse Malatya'nın en az 1, Kasımpaşa ve Kayseri'nin 3 puan alması, Başkent ekibinin düşüşü anlamına geliyor. Bunun dışındaki sonuçlarda kalma ümitlerini son iki maça taşıyacak.

BB ERZURUM - KASIMPAŞA

Kazım Karabekir Stadı'nda 20.30'da Halil Umut Meler'in düdüğü ile başlayacak maçta Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Erzurumspor yenilir, Kayseri ya da Ankaragücü 3 puan alırsa mavi-beyazlıların düşmesi kesinleşecek. 37 puanlı 19'uncu Dadaş ve 40 puanla 16. sırada yer alan Kasımpaşa kazanıp umutlarını korumak amacında.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK

Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin başlama saati 20.30... Son iki maçından 4 puan çıkaran ve 39 puanla 17. sırada yer alan ev sahibi ekip, 54 puanla 8. durumdaki Gaziantep'i yenip son iki hafta Başakşehir ve F.Bahçe mücadelelerinde korkulu rüya görmek istemiyor.