YEMEK

Hangi tip zeytinyağı kullanmalı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Bir sağlık deposu olduğu bilinen, uzun yaşamın sırrı olarak görülen zeytinyağı hakkında Makarna, Lütfen! Sahibi ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu zeytinyağı hakkında çok önemli bilgiler verdi. Hepimiz evimizde kullanıyoruz fakat doğru zeytinyağını mı seçiyoruz?

Hangi tip zeytinyağı kullanmalı?

1. Zeytinyağı her yemeğe yakışır. Kullanırken korkmayın. Pilavı sadece zeytinyağlı yapmayı deneyin; yine harika olduğunu göreceksiniz.

iStock-184333292

2. Kızartmalar için de sadece zeytinyağı kullanabilirsiniz. Maliyet çok yükseliyor diyorsanız, diğer yağlarla karıştırarak kullanmayı deneyebilirsiniz.

iStock-670037690

3. Sızma zeytinyağı kızartma için önerilmez. Çok stabil olmadığından sadece çok hafif kızartmalarda kullanın.

4. Yağın yanmasını önlemek tüm yağlar için en önemli konudur. Sadece zeytinyağına has olmayan bu duruma çok dikkat edin. Bir yağ çok ısındıysa, artık duman çıkartmaya başladıysa zararlı bileşiklerde içinde oluşmaya başlamış demektir. Tereyağı kullandığınız bir yemekte biraz da zeytinyağı katmayı düşünebilirsiniz.

iStock-881467618

5.Zeytinyağlılarda da önce yemeği az zeytinyağı ile pişirip sonra soğuduktan sonra sızma zeytinyağı eklemek yani yemekteki yağın çoğunun pişmeden tüketmiş olmak çok daha akılcıdır. Sızma zeytinyağı ısıl işlem görmeden çok daha sağlıklıdır. Ancak unutmamak gerekir ki yağ yağdır; hepsinin gramı 9 kCal’dir.

iStock-692897716

6.Sızma zeytinyağının altını çiziyoruz zira piyasadaki Riveria tipi yağlar karışık yağlardır. Asitliği çok yükselmiş zeytinyağları rafinaja gönderilir ve hem fiziksel hem de kimyasal teknikler ile asitliği sıfıra indirilir. Sonra lezzete, stoklara vb bağlı olarak sızma zeytinyağı ile karıştırılarak piyasaya sunulur.

iStock-479831676

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı zeytinyağının yararları

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Her gün bu hataları yapıyoruz! Mutfakta doğru sanıp en sık yaptığımız hatalar

Her gün bu hataları yapıyoruz! Mutfakta doğru sanıp en sık yaptığımız hatalar

Oh serin serin! Kavurucu yaz sıcakları için birbirinden çeşitli salata tarifleri

Oh serin serin! Kavurucu yaz sıcakları için birbirinden çeşitli salata tarifleri

Hangi tip zeytinyağı kullanmalı?

Hangi tip zeytinyağı kullanmalı?

Kakule Çayı

Kakule Çayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pratik ve hızlı yemek yapmanın son trendi tek tencerede pişen birbirinden enfes 3 makarna tarifi

Pratik ve hızlı yemek yapmanın son trendi tek tencerede pişen birbirinden enfes 3 makarna tarifi

Oh serin serin! Kavurucu yaz sıcakları için birbirinden çeşitli salata tarifleri

Oh serin serin! Kavurucu yaz sıcakları için birbirinden çeşitli salata tarifleri

Dünyanın en pahalı tatlısı: 120 bin TL!

Dünyanın en pahalı tatlısı: 120 bin TL!

Her gün bu hataları yapıyoruz! Mutfakta doğru sanıp en sık yaptığımız hatalar

Her gün bu hataları yapıyoruz! Mutfakta doğru sanıp en sık yaptığımız hatalar

Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

Makarna suyuna asla zeytinyağı koymayın! Neden mi?

Makarna suyuna asla zeytinyağı koymayın! Neden mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.