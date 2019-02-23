Hangi vitamin, ne işe yarar?

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN A VİTAMİNİ
Göz sağlığını muhafaza etmek için en temel vitamin A vitaminidir. Havuç, maydanoz, dereotu, ısırgan otu, pazı, taze nane, sarı biber, kayısı ve rokada bulunan A vitamini, enfeksiyonlara karşı savaşır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını korumada önemli rol oynar.
D VİTAMİNİ GÜNEŞ IŞIĞI İLE BİRLİKTE TÜKETİLMELİ
Kemik sağlığının tedavi ve korunmasında oldukça etkili olan D vitamini, kemik kaybını azaltıp kasların gelişimini sağlıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. D vitamini kaynağı patates, güneş ışığı ile birlikte tüketilmeli.
HAFIZA PROBLEMLERİNE KARŞI E VİTAMİNİ
E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Çam fıstığı, kayısı, kabak, lahana, marul, domates ve fasulyede bulunan E vitamini bağışıklığı güçlendirmesine ek olarak kalp sağlığı için de oldukça önemli. E vitamini ayrıca cilt ve deri sağlığını güçlendirir, hastalıklarda koruyucu tedavi sağlar ve yaşlanmaya bağlı hafıza problemlerini giderir.
K VİTAMİNİ YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIYOR
K vitamini kemik sağlığı için oldukça önemli. Brüksel lahanası, kıvırcık marul, ıspanak, şalgam, pancar, pazı, kale marulu ve kuşkonmazda K vitamini oldukça bol bulunuyor. K vitamini ayrıca yaralanma ve kesik gibi durumlarda kanın pıhtılaşmasını sağlaması açısından oldukça faydalı.
HAFIZA VE BEYİN İÇİN B VİTAMİNİ
B vitamini büyüme ve gelişmeyi sağlamasının yanı sıra hafıza ve beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kansızlığı engeller. B vitamini hayvansal gıdalar, erik, patates, brokoli, bezelye, kuşkonmaz, muz ve avokadoda bulunur.
ENFEKSİYON HASTALIKLARINA KARŞI C VİTAMİNİ
C vitamini tansiyonu düzenler, enfeksiyon hastalıklarına karşı korur. Demir eksikliğine de iyi gelen C vitamini kilo kaybına yardımcı olur ve diş sağlığı için de önemlidir. Kırmızı biber, maydanoz, şalgam, limon, lahana, kivi, çilek, yabanmersini C vitamini deposu besinlerdir.
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