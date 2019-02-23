Hangi vitamin, ne işe yarar?

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN A VİTAMİNİ

Göz sağlığını muhafaza etmek için en temel vitamin A vitaminidir. Havuç, maydanoz, dereotu, ısırgan otu, pazı, taze nane, sarı biber, kayısı ve rokada bulunan A vitamini, enfeksiyonlara karşı savaşır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını korumada önemli rol oynar.

D VİTAMİNİ GÜNEŞ IŞIĞI İLE BİRLİKTE TÜKETİLMELİ

Kemik sağlığının tedavi ve korunmasında oldukça etkili olan D vitamini, kemik kaybını azaltıp kasların gelişimini sağlıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. D vitamini kaynağı patates, güneş ışığı ile birlikte tüketilmeli.

HAFIZA PROBLEMLERİNE KARŞI E VİTAMİNİ

E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Çam fıstığı, kayısı, kabak, lahana, marul, domates ve fasulyede bulunan E vitamini bağışıklığı güçlendirmesine ek olarak kalp sağlığı için de oldukça önemli. E vitamini ayrıca cilt ve deri sağlığını güçlendirir, hastalıklarda koruyucu tedavi sağlar ve yaşlanmaya bağlı hafıza problemlerini giderir.

K VİTAMİNİ YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIYOR