Hangi vitamin, ne işe yarar?

K vitamini kemik sağlığı için oldukça önemli. Brüksel lahanası, kıvırcık marul, ıspanak, şalgam, pancar, pazı, kale marulu ve kuşkonmazda K vitamini oldukça bol bulunuyor. K vitamini ayrıca yaralanma ve kesik gibi durumlarda kanın pıhtılaşmasını sağlaması açısından oldukça faydalı.

HAFIZA VE BEYİN İÇİN B VİTAMİNİ

B vitamini büyüme ve gelişmeyi sağlamasının yanı sıra hafıza ve beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kansızlığı engeller. B vitamini hayvansal gıdalar, erik, patates, brokoli, bezelye, kuşkonmaz, muz ve avokadoda bulunur.

ENFEKSİYON HASTALIKLARINA KARŞI C VİTAMİNİ

C vitamini tansiyonu düzenler, enfeksiyon hastalıklarına karşı korur. Demir eksikliğine de iyi gelen C vitamini kilo kaybına yardımcı olur ve diş sağlığı için de önemlidir. Kırmızı biber, maydanoz, şalgam, limon, lahana, kivi, çilek, yabanmersini C vitamini deposu besinlerdir.