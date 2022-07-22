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Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

22.07.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Seksen Günde Devrialem sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

SORU: Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

A- Kızak
B- Sıcak hava balonu
C- Fil
D- Vapur

Doğru Cevap: B- Sıcak hava balonu

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