ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Seksen Günde Devrialem sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...
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