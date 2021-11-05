Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hangisi kemirgenlerdendir?

Hangisi kemirgenlerdendir?

05.11.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "Hangisi kemirgenlerdendir?" sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...

Hangisi kemirgenlerdendir?

Hangisi kemirgenlerdendir?

A.) Gelincik
B.) Oklu kirpi
C.) Sansar
D.) Firavun faresi

Doğru Cevap: C seçeneği.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Göz bebeklerinde dahi dövme var! Öyle bir şey yazdırdı ki...Göz bebeklerinde dahi dövme var! Öyle bir şey yazdırdı ki...
Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Vücudu dövmelerle kaplı! Bakın en büyük korkusu ne?

Vücudu dövmelerle kaplı! Bakın en büyük korkusu ne?

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Göz bebeklerinde dahi dövme var! Öyle bir şey yazdırdı ki...

Göz bebeklerinde dahi dövme var! Öyle bir şey yazdırdı ki...

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.