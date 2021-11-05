Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "Hangisi kemirgenlerdendir?" sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...
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