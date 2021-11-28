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Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?

28.11.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programı yıllardır ilgiyle takip ediliyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki, 'Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?

A.) Varsız
B.) Patırtısız
C.) Yoksuz
D.) Sırasız

Doğru cevap 'A' seçeneği.

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Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
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