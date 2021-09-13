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Hanife Gürdal'dan mutluluk pozları! "Hamile misin?"

13.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik programlarıyla ünlenen ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Hanife Gürdal'ın bir küs bir barışık olduğu eşiyle aşk pozlarını paylaştı.

Hanife Gürdal'dan mutluluk pozları! "Hamile misin?"

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile bir küs bir barış hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Eşiyle arasını düzelten Hanife arka arkaya paylaştığı mutluluk pozlarıyla beğeni topladı. Aşk pozlarını paylaşan çift paylaşımlarına "İyi ki" yazıp kalp emojisi koydu. Paylaşımlardan sonra Hanife'ye "Hamile misin?" yorumları yağdı.

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Hanife bu sorulara yanıt vermezken eşi de benzer fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hanife, katıldığı bir programda ise eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin kendisini istemediğini, Kemal’in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz’ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
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