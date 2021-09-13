Hanife Gürdal'dan mutluluk pozları! "Hamile misin?"

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile bir küs bir barış hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Eşiyle arasını düzelten Hanife arka arkaya paylaştığı mutluluk pozlarıyla beğeni topladı. Aşk pozlarını paylaşan çift paylaşımlarına "İyi ki" yazıp kalp emojisi koydu. Paylaşımlardan sonra Hanife'ye "Hamile misin?" yorumları yağdı.

Hanife bu sorulara yanıt vermezken eşi de benzer fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hanife, katıldığı bir programda ise eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin kendisini istemediğini, Kemal’in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz’ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etmişti.



