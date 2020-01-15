Hanife Gürdal'dan sürpriz paylaşım: "Düğünümü yapmaya geliyorum"

Evlilik programıyla tanınan Hanife Gürdal, Aralık ayında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Hanife, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından silmiş ve eşinin soyadını kullanmayı bırakmıştı. Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz'ın ayrıldıkları düşünülürken, Hanife'den sürpriz bir paylaşım geldi.

"DÜĞÜNÜMÜ YAPMAYA GELİYORUM"

Instagram hesabında eşinin soyadını yeniden kullanmaya başlayan Hanife, memleketi Trabzon'a düğün yapmaya gideceğini duyurdu. Bir fotoğrafını paylaşan Hanife, "Trabzon'da olacak düğünüm için gelsin bu post. Bekarken kepçe kazan misali gezdikçe gezdiğim memlekete şimdi düğünümü yapmaya geliyorum" notunu yazdı.

Hanife'nin paylaşımı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



