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Hanife Gürdal yeni mesleğiyle şaşırttı! "Hiç güleceğim yoktu"

15.10.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hanife Gürdal, bir döneme damga vuran izdivaç programlarında boy göstererek adını duyurdu. Programdan ayrıldıktan sonra başörtüsünü çıkartan ve dudak dolgusunu yaptıran gelin adayı Hanife, bir süre sonra hayatını Kemal Ayvaz ile birleştirdi. Hanife Gürdal, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni mesleğini duyurdu.

Hanife Gürdal yeni mesleğiyle şaşırttı! "Hiç güleceğim yoktu"

Başörtüsünü çıkardıktan sonra uzun süre tartışma konusu olan Hanife Gürdal, evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

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Şöhrete kavuştuktan sonra dudak dolgusu yaptıran ve eşiyle zaman zaman gerilim yaşayan Hanife Gürdal'ın değişimi ve özel hayatı yakından takip ediliyor.

YENİ İŞİ ŞAŞIRTTI

Eşi Kemal Ayvaz ile arasını düzelten Gürdal, şimdi de tiyatro dünyasına adım attı. Eşinin rol aldığı oyunda yönetmen yardımcısı olan Hanife Gürdal, bu durumu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

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TAKİPÇİLERİ ŞOKE OLDU

Gürdal'ın takipçileri ise, "Bu unvanlar için insanlar yıllarca üniversite okuyor", "Şaka mı bu?", "hiç güleceğim yoktu" şeklinde yorumlarda bulundu.

HANİFE GÜRDAL HAMİLE Mİ?

Hanife Gürdal'ın hamile olduğu da iddia edilmişti.

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Gürdal hamilelik iddialarının ardından, "Kilo aldım ama hamile değilim." açıklamasında bulundu.


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Instagram Hanife Gürdal
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