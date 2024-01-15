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Hanımeli nasıl yazılır? Hanımeli ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.01.2024 23:25 | Son Güncelleme:
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Türkçe kelime haznesi ve ifade olanağı en geniş dillerden biridir. Dil öğelerinin fazlalığı, pek çok sözcüğün yazımında hatalara neden olabilir. Ayrıca yapılarına göre ayrılan birçok kelime grubu mevcuttur. Yazımı esnasında en çok hata yapılan kelimeler ise birleşik kelimelerdir. Kelimelerin doğru yazılışına önem veren bireyler, hanımeli gibi sözcüklerin doğru yazım biçimini araştırır. Peki hanımeli nasıl yazılır?

Birden fazla kelimenin yan yana gelmesiyle yeni bir anlam oluşturan kelimelere birleşik kelimeler adı verilir. Türkçede çok fazla birleşik sözcük bulunur ve günlük yaşamın pek çok alanında sıklıkla kullanılırlar. Türkçede yazarken en çok hata yapılan dil ögelerinin başında birleşik kelimeler olduğu görülür. İki kelimeden oluşan bu sözcüklerin bazıları birleşik, bazıları ayrı yazılmalıdır. Hanımeli gibi birleşik sözcüklerin doğru ifade biçimleri konusunda faydalanılabilecek pek çok kaynak mevcuttur.

Bütün Türkçe sözlükler Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kuralları esas alarak yayımlanır. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan güncel Türkçe yazım kılavuzuna internet üzerinden birkaç tıkla kolayca ulaşılabilmektedir. Bu sayede Türkçeyi doğru kullanmak ve kaliteli yazılar oluşturmak isteyen kişiler, hanımeli gibi yazımında tereddüt yaşanan kelimelerin doğru yazılışlarına kolayca ulaşabilmektedir.

Hanımeli nasıl yazılır?

Hanımeli TDK sözlüklerinde Hanımeligillerden, çalı görünümünde ve tırmanıcı, çalılıklarda, korularda kendiliğinden yetişen, süs bitkisi olarak da yetiştirilen bir bitki anlamına gelir. Türkçedeki pek çok birleşik sözcük gibi, hanımeli yazımı da araştırılan kelimeler arasında başta gelir. Birleşik kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı, kelimenin anlamına ve yapısal özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Türk dilini korumak için kelimelerin TDK tarafından belirlenen doğru yazım biçimlerine uymak oldukça önemlidir. Dil ögelerini yanlış bir biçimde kullanmak, anlam bozulmalarına neden olabilir. Hanımeli kelimesini kullanmak isteyenler, bu kelimeyi ‘hanımeli’ şeklinde yazmalıdır.

Hanımeli doğru yazılışı

Hanımeli gibi birleşik sözcüklerin doğru yazım şekilleri her zaman merak konusu olmuştur. Bu tür kelimelerin anlamına ve doğru ifade şekillerine cep sözlükler ve internet aracılığıyla kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Bu sayede yazım hataları önlenebilir ve yazıların kalitesi korunabilir. Türk Dil Kurumunun yayımladığı güncel sözlüğe göre hanımeli kelimesinin ‘hanımeli’ şeklinde yazılması gerekir.

Hanımeli birleşik mi yazılır?

Günlük yaşamda dil bilgisi kurallarına özen gösteren ya da profesyonel yazı yazan kişiler, "hanımeli ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabını merak eder. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre; sözcüğün doğru yazılışı ‘hanımeli’ biçiminde, bitişik olmalıdır. Sözcüğün ‘hanım eli’ biçiminde ayrı yazılması imla hatası olarak nitelendirilir. Hanımeli kelimesinin doğru ve hatalı kullanımları aşağıdaki gibidir:

  • Hanımeli (Doğru kullanım)
  • Hanım eli (Hatalı kullanım)
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