Hannah Tittensor bağımlılığıyla şoke ediyor!

22 yaşındaki Hannah Tittensor yaptığı şeyle herkesi şaşırtıyor. Ten rengini bronzlaştırmak için elinden geleni yapan Tittensor sadece güneşlenmekle de kalmıyor.

Melanotan adlı bir maddeyi düzenli ve kontrollü olarak vücuduna enjekte ettiren Hannah Tittensor'ın bedeni güneş ışığı ile temas ettikçe günden güne daha da bronz hale geliyor.

Tittensor, yaşadığı kent Belfast'ta günden güne popüler hale gelen bronz ten trendinin bir parçası olduğunu ve bu uğurda çok sayıda kişinin yasadışı ilaç kullandığını söylüyor.

Düzenli olarak bedenine enjekte ettiği ilacın yan etkilerine rağmen 22 yaşındaki Hannah Tittensor'un 23 yaşındaki erkek arkadaşı Ben Dunlop da aynı işlemi uyguluyor.

Haftada üç gün 15 dakika boyunca güneşlendiğini belirten Hannah Tittensor, erkek arkadaşı Ben'in ve kendisinin her ay bir hafta boyunca melanotan enjekte ettiriyor.

Her ne kadar bu işlemin zararlı olduğu söylense de Hannah "Ailemde hiç kimsenin kanseri yok. Ben kanseri genetik olarak görüyorum, bu yüzden kendim için gerçekten endişelenmiyorum" diyerek bronzlaştırıcı enjeksiyonların zararsız olduğunu iddia etti.