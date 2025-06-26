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Hapishaneden firar etmişti! Ekvador'da çete lideri "Fito" yakalandı! Olağanüstü hal ilan edilmişti...

Ekvador'da ülke tarihinin en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı ve çete elebaşı olan "Fito" lakaplı Adolfo Macias Salazar yakalandı.

Hapishaneden firar etmişti! Ekvador'da çete lideri "Fito" yakalandı! Olağanüstü hal ilan edilmişti...

Ekvador'da güvenlik güçleri, ülke tarihinin en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı ve çete elebaşı olan "Fito" lakaplı Adolfo Macias Salazar'ı 17 aylık takip sonucu yakaladı.

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Los Choneros adlı suç örgütünün elebaşı Fito, başkent Kito’ya 400 kilometre mesafedeki liman şehri Manta’da bir sığınakta ele geçirildi. Yetkililer, polis ve askerin ortaklaşa düzenlediği operasyonun yaklaşık 10 saat sürdüğünü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Polislerimize ve askerlerimize teşekkür ediyorum. Daha fazlası da düşecek. Ülkemizi geri alacağız, mücadeleye devam." ifadelerini kullandı. Öte yandan, yerel basında ABD'de hakkında çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan Fito'nun gelecek günlerde iade edileceği yazıldı.

FİTO'NUN HAPİSHANEDEN FİRARI

Fito, cinayet, organize suç örgütü kurma, yasa dışı silah bulundurma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından toplam 34 yıl hapis cezası almıştı.

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Cezasının 12 yılını tamamlayan Fito, Guayaquil Bölge Hapishanesi'nde 7 Ocak 2024’te çıkan bir isyandan faydalanarak firar etmişti. Kaçışın ardından ülke genelindeki hapishanelerde isyan ve şiddet olayı yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Fito’nun kaçışı ve polis araçlarına yönelik bombalı saldırılar sonrası hükümet, 9 Ocak’ta 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekvador
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