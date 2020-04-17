Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Video
  4. Hapşırmak, koronavirüslü damlacıkları ne kadar uzağa püskürtüyor?

Hapşırmak, koronavirüslü damlacıkları ne kadar uzağa püskürtüyor?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

Koronavirüsün (Covid-19) inanılmaz derecede bulaşıcı olduğunun farkındayız, ancak aşağıdaki video hapşırıkla saçılan damlalarla hastalığın ne kadar kolay yayılabileceğini gözler önüne seriyor.

Yavaşlatılarak elde edilen görüntüler, bir hapşırığın virüsü ne kadar mesafeye yayabileceğini ortaya çıkardı. Bu mesafe yaklaşık 8 metre.

Amerikalı bilim insanları, hapşıran sağlıklı bir insanı videoya alarak, öksürük ve hapşırıkla salınan damlacıkların saatte yaklaşık 30.5 metre hızla, ılık ve nemli bir havada yayılabildiğini gösterdi. Bu damlacıklar 7 ila 8 metre öteye dek yayılabiliyor. Bu bulgu, enfekte damlacıkların, resmi makamlarca fiziksel mesafe olarak uyulması istenen iki metreden çok daha uzun bir mesafeye etki edebildiğini gösterdi.

SOSYAL MESAFE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Amerikan Tabibler Birliği’nin bilimsel yayın yapan dergisi JAMA’ya yazan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Profesörü Lydia Bourouiba, sosyal mesafe ölçüsü belirlenirken sıcak gaz bulutları yoluyla taşınan vücut sıvılarının dikkate alınmadığını belirtti.

Profesör Bourouiba, sosyal mesafe stratejileri pandemi esnasında kritik öneme sahip olmasına rağmen, enfeksiyonun kişiden kişiye bulaşma yollarındaki mevcut anlayışın 1930’larda geliştirilen bulaşma modellerine dayandığını ve bu modellerin modern standartlara göre yetersiz modeller olduğunu belirtti. Profesör Bourouiba, eski model halk sağlığı önerilerinin uygulanmasının gerekli müdahalelerin etkinliğini kısıtlayabileceğini söyleyerek, şu an geçerli olan mesafe oranı belirlenirken yüksek ivmeli hava bulutçuklarının varlığını göz önünde bulundurmayan tahminlere dayanıldığını belirtti.

Bu bulgular, virüs partiküllerinin havada kalma süresinin beklenenden çok daha uzun olabileceği anlamına geliyor.

Screenshot_2
Hapşırık, koronavirüsün bulaşması için en kolay yol.

Profesör Bourouiba, bir veya iki metrelik mesafe önerilerinin, enfekte damlacıkların ulaşacağı mesafeyi ve virüsün havada kalma süresini hafife almak olarak değerlendirdi. Profesör Bourouiba, bu bulgular göz önüne alındığında sağlık çalışanlarının hastalarına iki metre mesafeyle yaklaşmasına rağmen koruyucu sağlık ekipmanlarının hayati önemi olduğunu söyledi.

Sosyal mesafe yeni koronavirüsün yayılmasıyla mücadelede dikkat edilmesi gereken en önemli husus. Bu nedenle kişiler birbirinden olabildiğince uzak durmayı sürdürmeleri hayati önem taşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Korku dolu anlar! Sokağa çıkma yasağını 'The Purge' sireni ile duyurduKorku dolu anlar! Sokağa çıkma yasağını 'The Purge' sireni ile duyurdu
Dev yazardan düşündüren sözler!Dev yazardan düşündüren sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs yayılımı, sosyal mesafe,

En Çok Okunan Trend Haberler

Eleştirileri görmezden geliyor: Virüsle mücadele eden aykırı doktor!

Eleştirileri görmezden geliyor: Virüsle mücadele eden aykırı doktor!

Anneler, 'Tammy Hembrow tarzının' yasaklanmasını istedi

Anneler, 'Tammy Hembrow tarzının' yasaklanmasını istedi

Bilimsel olarak insana en fazla mutluluk veren şeyler!

Bilimsel olarak insana en fazla mutluluk veren şeyler!

Tavşanı deliğinden çıkartan kara sırtlı martı, onu tek hamlede yedi

Tavşanı deliğinden çıkartan kara sırtlı martı, onu tek hamlede yedi

İlginizi Çekebilir

Tavşanı deliğinden çıkartan kara sırtlı martı, onu tek hamlede yedi

Tavşanı deliğinden çıkartan kara sırtlı martı, onu tek hamlede yedi

TikTok videosu çekerken ölümden döndü! Cam kapının üstüne 'uçtu'

TikTok videosu çekerken ölümden döndü! Cam kapının üstüne 'uçtu'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Zamanla yarış! Kurtarmak için her şeyi yaptılar ama...

Zamanla yarış! Kurtarmak için her şeyi yaptılar ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavşanı deliğinden çıkartan kara sırtlı martı, onu tek hamlede yedi

Tavşanı deliğinden çıkartan kara sırtlı martı, onu tek hamlede yedi

Amerikalılar, 1918’de yaşanan İspanyol Gribini nasıl atlattı?

Milyonlarca insan daha önce bu sayede hayatta kaldı

ABD'li polis sokağa çıkma yasağını yanlışlıkla 'The Purge' sireni ile duyurdu

Korku dolu anlar! Sokağa çıkma yasağını 'The Purge' sireni ile duyurdu

Youtuber Lele Pons, TikTok videosu için dans ederken ölümden döndü

TikTok videosu çekerken ölümden döndü! Cam kapının üstüne 'uçtu'

İngiltere’de karantinaya uymayanları polis tek tek yakaladı

Polisi çileden çıkardılar: Sahilde mangal yapanları böyle kovdular

İbni Sina'nın salgınla mücadele reçetesi

İbni Sina'nın salgınla mücadele reçetesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.