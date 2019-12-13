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Haraç almak için geldikleri dükkandan dayak yiyerek kaçtılar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
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İstanbul Avcılar'da bulunan bir tekel bayini basan şüpheliler, dükkandan haraç almak isterken iş yeri sahibinin çocuklarının dükkana gelmesiyle dayak yiyerek olay yerinden kaçtı. İşte yaşananların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı o anlar...

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden haraç almak isteyen bir grup, iş yerini bastı. Önce İş yerini gözetleyen grup, kısa bir süre sonra teker teker tekel bayisine girmeye başladı. İçeri giren şahıslardan şüphelenen Vakkas Orhan isimli iş yeri sahibi, kapı önünde arabalarının tamirini yapan oğullarını arayarak yardım istedi. Dükkana 100 metre mesafe uzaklıktaki evlatları dükkana gelerek içerideki şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekel bayinin içinde başlayan kavga sokakta da devam etti.

POLİSLER KAÇAN ŞAHISLARIN PEŞİNDE

Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavgada bıçaklar da çekilirken bunun üzerine grup kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören site güvenliği polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Haraç Avcılar tekel bayii

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
ÜLKEYE BAK .SÜLAYMAN SOYLUDA GÖRÜYORMU BUNU ?
onlarin halkla isi olmaz ,danismanlarinin onlara resmettigi sekilde goruyorlar ulkeyi
@bizedogrugerekli_2017 Kanunlarda sıkıntı var polis yakalıyıp getiriyor..mahkeme serbest bırakıyor..
Buradan adalet bakanlığına sesleniyorum, Devlete sesleniyorum, Bu haraç almaya teşebbüs edenlere, çetelere, hangi sebepten dolayı ağır cezalar verilmiyor, bu insanlar hangi cesaretle bunları yapabiliyor, bu haraççı denen gereksiz mikroplara, 40 yıl hapis vermek neden zor, biri bana açıklayabilir mi, hak olan bu değilmidir, bu olaylarla ilgili kanunları düzenleme gerekli değilmidir? biri bana açıklayabilir mi?
amca antepliye benziyor :)
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