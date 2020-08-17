Harbi sözler: Ufuk açıcı sözler

Bazı sözler insanları çok etkiler. Üzerine uzun uzun düşündüren sözler ile siz de insanları etkileyebilirsiniz. Sizin için listelediğimiz harbi sözler ile çevrenizdekileri düşündürebilirsiniz. Buyurun başlayalım.
Ortamlarda söyleyeceğiniz harbi sözler ile bütün dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Söyleyeceğiniz en harbi sözler ile tavrınızı net olarak gösterebilirsiniz.
Arkamdan konuşan insanlar, kafamı çevirdiğimde susmuş oluyorlar.
Ölüm var, kırdığınız kalplerden af dileyecek zamanı bulamazsınız belki.
Yolcuyuz bu dünyada, menzilimiz kabir. Belki şimdi öleceğiz, nedir bu kibir.
Ben hayatın kendisi ile savaştayım, şahıslara pek takılmıyorum.
Ayıpladığınız her şeyin başrolündesiniz.
Hakkımda konuşmadan önce, hakkınızda bildiklerimi hatırlayın.
Haddim, haddinizi bildiğiniz kadardır.
Cesaret bazen seçtiklerinde değil, vazgeçtiklerindedir.
Kusurların en büyüğü, insanların kendi kusurlarından habersiz olmasıdır.
Yaprağımı dalından koparanın dalını kırarım bundan sonra.
Şu zamana kadar bana yapılan hiçbir şeyi unutmadım, yapanlar da yaptıklarını unutmasın. Muhakkak bir gün hesaplaşacağız.
Kullanabildiğiniz kadar seviyorsunuz insanları, işinize yarayanları tutuyorsunuz hayatınızda.
Nefret etmeye bile üşendiğim insanlar var.
Benden nefret edenlere nedenini sormuyorum. Nefret etmek için bir sebep gerekmiyor bu dünyada.
Gereksiz samimiyetin olduğu yerde gereksiz insan çok olur.
Kibrit çöpü kadar mutluluk için koca ormanı yaktım ben.
Yaptıklarının arkasında duramıyorsan yapmayacaksın.
Ben Mevlana değilim, adam olmadan gelmeyeceksin.
Mutluyken görmediğin şeyler, mutsuzluğunda peşini bırakmaz. Bütün gerçekler sen görmesen bile bir gün kendini hatırlatır.
Beni amalarla kaybettin, keşkelerle arayacaksın.
Geleceğimin evlerini, geçmişimde taşıdığım tuğlalarla inşa ettim.
İyi gününde herkes destekçin olur, asıl dostlarını kötü günlerinde tanırsın.
İnsanlar birbirini yargılamaktan, sevmeye zaman bulamıyorlar.
Ne kadar zeki olursan ol, sevdiğinin bir sözüne inanırsın, yalan olsa bile.
Hayallerde yaşayanı, gerçekler mahveder.
Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil, taviz vermediği karakteridir.
İnsanlar başaklara benzerler; içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
Benim de ağır gelecek cümlelerim var da, söyleyecek acımasız bir kalbim yok.
Kim sana nasıl davranıyorsa, sen de ona öyle davran. Olay bu kadar basit. Koparsa kopsun bağların, korkma!
Kullanacağınız harbi delikanlı sözleri ile insanlara delikanlı duruşunuzu yansıtabilirsiniz.
Kırdığınız kadar kırılırsınız.
İşinize hangisi geliyorsa, o şekle sokuyorsunuz kendinizi.
Bırakıyorum, herkes kendini haklı sansın.
Uzun uzun laf anlatmak yerine susuyorum. Sessizlik bazen verilebilecek en büyük cevaptır.
Tehlikelisin dediler, nedeni ise kimseye ihtiyacım olmamasıymış.
Lütfen benimle sadece seviyeme çıkabilenler muhatap olsun.
İnsanlara aynı iyiliği sürekli yaparsan onu artık senin görevin zannederler.
Her sabrı olanın size sabredeceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Bunca oyuncunun olduğu bu dünyada bana yönetmen olmak düşer.
Herkesle iyi anlaşıyorsan ya karakterin oturmamıştır ya da kabına göre şekil alıyorsundur.
Büyük balonların eceli, küçük iğnelerde gizlidir.
Belki sandığın kadar harika değilsindir ve belki de insanlar bu zamana kadar seni idare etmişlerdir.
Yerin dibini zirve zannediyorsun, başını kaldırsan aslında ne kadar alçakta olduğunu anlayacaksın.
Harbi ağır sözler ile değerlerinizi kelimelere dökebilirsiniz.
Damarıma bastıktan sonra sakin olmamı beklemeyin. Herkes hak ettiğini alacak; bazıları saygı, bazıları ise hakaret.
Kimse sabrımı sınamasın, gözüm döndükten sonra olacakları kimse kontrol edemez.
Kendini olmadığın biri gibi göstermek için çabaladıkça her zaman kaybedeceksin.
Gözümden düşüp hiçbir değeri kalmayanlara teşekkür ederim. Hayatınızda başardığınız ilk şeydi belki de.
Bundan sonra kusuruma bakın çünkü her şey bilerek olacak.
Kendini değiştirmedikçe geçmişin peşini bırakmaz. Aynı hataları sürekli tekrarlar sonrada bahtsız olmaktan şikayet edersin.
Sana göre değil, kendime göre yazıyorum. Okuyup okumamak sana kalmış.
40 yıl sırtında taşırsın, yorulup 1 dakikalığına sırtından indirdiğinde senden kötüsü yoktur.
Seni sen olduğun için sevecek insanlar olsun hayatında, seni şekillendirmeye çalışanlar değil.
Haksızlığın karşısında durabiliyorsan, adaleti hak ediyorsun demektir.
Tekrarı yaşanmayacak olanların. Ne ben eskisi kadar safım ne de sen eskisi kadar akıllı.
Umurumda olmayan insanların umurunda olmaya bayılıyorum.
Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam.
Menfaatleriniz için kullandığınız insanların vebalinde boğulun.
Kimse kimsenin edebine laf edecek kadar edepli değildir.
Zirveye çıktıysan her zaman ayağından seni aşağıya çekmek isteyen insanlar olacaktır çünkü onların ulaşabileceği yer senin bastığın yerdir.
Mücadele edebilirsin ama rakip olabilmek bambaşkadır.
Kısa harbi sözleri kullanarak mesajlarınızda da fikirlerinizi ifade edebilirsiniz.
Eskisi kadar sabırlı ve iyi niyetli değilim. Emeklerinize sağlık.
Madem ağzı olan konuşuyor o zaman lütfen beyni olan da kullansın.
Ve ben bazı insanları asla affetmeyeceğim.
Bir karakterin olmadıktan sonra bir başarın da olamaz.
Kazdığınız kuyulara düşmemek için yere bakarak yürüyorsunuz.
Söylediği yalanları unutuyor insanlar, alçaldıkça alçalıyor.
Ben artık kimsenin samimiyetine inanmıyorum.
Erkek söz verir, adamsa verdiği sözü tutmadan ölmez.
Zoru seveceksin ama sevmiyorsa zorlamayacaksın.
Boşuna aramayın kaybolanları, hepsi kafamın içinde.
Herkesle konuşursan bir farkın kalmaz. Bazen susmasını bileceksin.
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