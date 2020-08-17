Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Harbi sözler: Ufuk açıcı sözler

Harbi sözler: Ufuk açıcı sözler

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kendine güvenen insanlar bunu kullandığı sözlere yansıtırlar. Birbirinden harbi sözler ile kendinize olan güveninizi arttırabilir, bunu da insanlara yansıtabilirsiniz.

Harbi sözler: Ufuk açıcı sözler

İçindekiler

  • En Harbi Sözler
  • Harbi Delikanlı Sözleri
  • Harbi Ağır Sözler
  • Kısa Harbi Sözler

Bazı sözler insanları çok etkiler. Üzerine uzun uzun düşündüren sözler ile siz de insanları etkileyebilirsiniz. Sizin için listelediğimiz harbi sözler ile çevrenizdekileri düşündürebilirsiniz. Buyurun başlayalım.

En Harbi Sözler

Ortamlarda söyleyeceğiniz harbi sözler ile bütün dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Söyleyeceğiniz en harbi sözler ile tavrınızı net olarak gösterebilirsiniz.

  • Arkamdan konuşan insanlar, kafamı çevirdiğimde susmuş oluyorlar.

  • Ölüm var, kırdığınız kalplerden af dileyecek zamanı bulamazsınız belki.

  • Yolcuyuz bu dünyada, menzilimiz kabir. Belki şimdi öleceğiz, nedir bu kibir.

  • Ben hayatın kendisi ile savaştayım, şahıslara pek takılmıyorum.

  • Ayıpladığınız her şeyin başrolündesiniz.

  • Hakkımda konuşmadan önce, hakkınızda bildiklerimi hatırlayın.

  • Haddim, haddinizi bildiğiniz kadardır.

  • Cesaret bazen seçtiklerinde değil, vazgeçtiklerindedir.

  • Kusurların en büyüğü, insanların kendi kusurlarından habersiz olmasıdır.

  • Yaprağımı dalından koparanın dalını kırarım bundan sonra.

  • Şu zamana kadar bana yapılan hiçbir şeyi unutmadım, yapanlar da yaptıklarını unutmasın. Muhakkak bir gün hesaplaşacağız.

  • Kullanabildiğiniz kadar seviyorsunuz insanları, işinize yarayanları tutuyorsunuz hayatınızda.

  • Nefret etmeye bile üşendiğim insanlar var.

  • Benden nefret edenlere nedenini sormuyorum. Nefret etmek için bir sebep gerekmiyor bu dünyada.

  • Gereksiz samimiyetin olduğu yerde gereksiz insan çok olur.

  • Kibrit çöpü kadar mutluluk için koca ormanı yaktım ben.

  • Yaptıklarının arkasında duramıyorsan yapmayacaksın.

  • Ben Mevlana değilim, adam olmadan gelmeyeceksin.

  • Mutluyken görmediğin şeyler, mutsuzluğunda peşini bırakmaz. Bütün gerçekler sen görmesen bile bir gün kendini hatırlatır.

  • Beni amalarla kaybettin, keşkelerle arayacaksın.

  • Geleceğimin evlerini, geçmişimde taşıdığım tuğlalarla inşa ettim.

  • İyi gününde herkes destekçin olur, asıl dostlarını kötü günlerinde tanırsın.

  • İnsanlar birbirini yargılamaktan, sevmeye zaman bulamıyorlar.

  • Ne kadar zeki olursan ol, sevdiğinin bir sözüne inanırsın, yalan olsa bile.

  • Hayallerde yaşayanı, gerçekler mahveder.

  • Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil, taviz vermediği karakteridir.

  • İnsanlar başaklara benzerler; içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

  • Benim de ağır gelecek cümlelerim var da, söyleyecek acımasız bir kalbim yok.

  • Kim sana nasıl davranıyorsa, sen de ona öyle davran. Olay bu kadar basit. Koparsa kopsun bağların, korkma!

  • Benim ne yaptığımı sakın kafanıza takmayın. Bence benim ne yaptığımı neden taktığınızı kafanıza takın.

    • Harbi Delikanlı Sözleri

    Kullanacağınız harbi delikanlı sözleri ile insanlara delikanlı duruşunuzu yansıtabilirsiniz.

    • Kırdığınız kadar kırılırsınız.

    • İşinize hangisi geliyorsa, o şekle sokuyorsunuz kendinizi.

    • Bırakıyorum, herkes kendini haklı sansın.

    • Uzun uzun laf anlatmak yerine susuyorum. Sessizlik bazen verilebilecek en büyük cevaptır.

    • Tehlikelisin dediler, nedeni ise kimseye ihtiyacım olmamasıymış.

    • Lütfen benimle sadece seviyeme çıkabilenler muhatap olsun.

    • İnsanlara aynı iyiliği sürekli yaparsan onu artık senin görevin zannederler.

    • Her sabrı olanın size sabredeceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

    • Bunca oyuncunun olduğu bu dünyada bana yönetmen olmak düşer.

    • Herkesle iyi anlaşıyorsan ya karakterin oturmamıştır ya da kabına göre şekil alıyorsundur.

    • Büyük balonların eceli, küçük iğnelerde gizlidir.

  • Belki sandığın kadar harika değilsindir ve belki de insanlar bu zamana kadar seni idare etmişlerdir.

  • Yerin dibini zirve zannediyorsun, başını kaldırsan aslında ne kadar alçakta olduğunu anlayacaksın.

  • Bana akıl verenlere sesleniyorum, kalanı size yetmeyecekse lütfen benim için kendinizi zora sokmayın.

    • Harbi Ağır Sözler

    Harbi ağır sözler ile değerlerinizi kelimelere dökebilirsiniz.

    • Damarıma bastıktan sonra sakin olmamı beklemeyin. Herkes hak ettiğini alacak; bazıları saygı, bazıları ise hakaret.

    • Kimse sabrımı sınamasın, gözüm döndükten sonra olacakları kimse kontrol edemez.

    • Kendini olmadığın biri gibi göstermek için çabaladıkça her zaman kaybedeceksin.

    • Gözümden düşüp hiçbir değeri kalmayanlara teşekkür ederim. Hayatınızda başardığınız ilk şeydi belki de.

    • Bundan sonra kusuruma bakın çünkü her şey bilerek olacak.

    • Kendini değiştirmedikçe geçmişin peşini bırakmaz. Aynı hataları sürekli tekrarlar sonrada bahtsız olmaktan şikayet edersin.

    • Sana göre değil, kendime göre yazıyorum. Okuyup okumamak sana kalmış.

    • 40 yıl sırtında taşırsın, yorulup 1 dakikalığına sırtından indirdiğinde senden kötüsü yoktur.

    • Seni sen olduğun için sevecek insanlar olsun hayatında, seni şekillendirmeye çalışanlar değil.

  • Haksızlığın karşısında durabiliyorsan, adaleti hak ediyorsun demektir.

  • Tekrarı yaşanmayacak olanların. Ne ben eskisi kadar safım ne de sen eskisi kadar akıllı.

  • Umurumda olmayan insanların umurunda olmaya bayılıyorum.

  • Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam.

  • Menfaatleriniz için kullandığınız insanların vebalinde boğulun.

  • Kimse kimsenin edebine laf edecek kadar edepli değildir.

  • Zirveye çıktıysan her zaman ayağından seni aşağıya çekmek isteyen insanlar olacaktır çünkü onların ulaşabileceği yer senin bastığın yerdir.

  • Mücadele edebilirsin ama rakip olabilmek bambaşkadır.

  • Siz haklı değilsiniz, ben anlamayacaklara laf anlatacak kadar saf değilim sadece.

    • Kısa Harbi Sözler

    Kısa harbi sözleri kullanarak mesajlarınızda da fikirlerinizi ifade edebilirsiniz.

    • Eskisi kadar sabırlı ve iyi niyetli değilim. Emeklerinize sağlık.

    • Madem ağzı olan konuşuyor o zaman lütfen beyni olan da kullansın.

    • Ve ben bazı insanları asla affetmeyeceğim.

    • Bir karakterin olmadıktan sonra bir başarın da olamaz.

    • Kazdığınız kuyulara düşmemek için yere bakarak yürüyorsunuz.

    • Söylediği yalanları unutuyor insanlar, alçaldıkça alçalıyor.

    • Ben artık kimsenin samimiyetine inanmıyorum.

    • Erkek söz verir, adamsa verdiği sözü tutmadan ölmez.

    • Zoru seveceksin ama sevmiyorsa zorlamayacaksın.

    • Boşuna aramayın kaybolanları, hepsi kafamın içinde.

    • Herkesle konuşursan bir farkın kalmaz. Bazen susmasını bileceksin.

    • Bıraktım gerekirse beni soğuk biri olarak tanıyın.
      GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
    Aylarca yemek yemese de hayatta kalabiliyorlarAylarca yemek yemese de hayatta kalabiliyorlar
    Kahve falında cenin görmekKahve falında cenin görmek
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Trend Haberler

    İlginizi Çekebilir

    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
    Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor
    Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor
    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
    Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı
    Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı
    Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı
    Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

    Diğer Haberler

    Acıklı sözler: Birbirinden hüzünlü sözler
    Acıklı sözler: Birbirinden hüzünlü sözler
    Ağır abi sözleri: Her duruma uygun havalı cümleler
    Ağır abi sözleri: Her duruma uygun havalı cümleler
    Bu hayvanlar aylarca yemek yemese de hayatta kalmayı başarıyor! Ama nasıl?
    Aylarca yemek yemese de hayatta kalabiliyorlar
    Sabır sözleri: Sabretmenin önemini gösteren sözler
    Sabır sözleri: Sabretmenin önemini gösteren sözler
    Efsane sözler: Efsane olmanızı sağlayacak cümleler
    Efsane sözler: Efsane olmanızı sağlayacak cümleler
    İğneleyici sözler: Mesaj dolu cümleler
    İğneleyici sözler: Mesaj dolu cümleler
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.