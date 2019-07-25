YEMEK

Hardallı Patates Salatası

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YEMEK TV HABERLERİ  | 25.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Özellikle et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan, tek başına da enfes bir öğün olabilecek harika bir tarifimiz var. Mutlaka deneyin!

Malzemeler:

300gr haşlanmış bebek patates
1 adet yeşil ekşi elma
5 yemek kaşığı mayonez
3 yemek kaşığı hardal
2 diş sarımsak
3 adet ince doğranmış taze soğan
Çeyrek demet ince doğranmış maydanoz
Çeyrek demet ince doğranmış fesleğen
Çeyrek demet ince doğranmış nane
Yarım limon suyu
3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz, bir tutam karabiber

Yapılışı:

Taze bebek patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın.
Haşladığınız patatesleri boyutuna göre 4’e veya 6’ya bölün.
Derin bir kapa küp doğranmış yeşil elmaları, patatesleri ve ince kıyılmış yeşillikleri ekleyin.
Bir kasede mayonezi, hardalı, limon suyunu, sızma zeytinyağını, tuzu ve karabiberi iyice karıştırarak sos hazırlayın.
Salataya ekleyerek güzelce harmanlayın.
Afiyet Olsun

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hardallı patates salatası patates salatası salatalar

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