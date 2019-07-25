Hardallı Patates Salatası

Malzemeler:

300gr haşlanmış bebek patates

1 adet yeşil ekşi elma

5 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı hardal

2 diş sarımsak

3 adet ince doğranmış taze soğan

Çeyrek demet ince doğranmış maydanoz

Çeyrek demet ince doğranmış fesleğen

Çeyrek demet ince doğranmış nane

Yarım limon suyu

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz, bir tutam karabiber

Yapılışı:

Taze bebek patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın.

Haşladığınız patatesleri boyutuna göre 4’e veya 6’ya bölün.

Derin bir kapa küp doğranmış yeşil elmaları, patatesleri ve ince kıyılmış yeşillikleri ekleyin.

Bir kasede mayonezi, hardalı, limon suyunu, sızma zeytinyağını, tuzu ve karabiberi iyice karıştırarak sos hazırlayın.

Salataya ekleyerek güzelce harmanlayın.

Afiyet Olsun

