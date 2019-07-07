Mynet Trend

Hareket halinde şarj edecek

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 07.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Japon otomotiv devi Toyota, güneş panelleri sayesinde elektrikli otomobillerin enerji ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışıyor.

Hareket halinde şarj edecek

Araçların üzerine yerleştirilecek güneş panelleri ile araca sürekli enerji sağlayan Toyota, şimdi daha etkili çalışan güneş panelleri geliştirerek, araçların şehrin elektrik şebekesine bağlanmasını bile gereksiz kılmayı hedefliyor.

Toyota’nın yorumuna göre, güneş panelleri sayesinde bir Prius’un şarj olmadan günde 44.5 km daha fazla mesafe katması mümkün oluyor.

Yeni güneş panelleri 0.03m kalınlığında olacak ve Pirus’un üst yüzeyini tamamen kaplayacak, aracın pillerini hareket halindeyken bile şarj edebilecek. Böylece güneşli bir günde elektrikli araçların şarj istasyonlarına hiç ihtiyacı olmadan tüm gün boyunca hareket etmesi mümkün olacak.

Yeni iPhone nasıl olacak?

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Firefox reklamsız kullanım imkanı sunacakFirefox reklamsız kullanım imkanı sunacak
İşte 2000 TL altına alınabilecek telefonlarİşte 2000 TL altına alınabilecek telefonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
toyota şarj

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarı az önce yapıldı! 7 ilde etkili olacak

Uyarı az önce yapıldı! 7 ilde etkili olacak

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Minibüste kız öğrenciye taciz! Yaptıkları bununla da kalmadı

Minibüste kız öğrenciye taciz! Yaptıkları bununla da kalmadı

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD 5G ile iletişimde birinci olmak istiyor

ABD 5G ile iletişimde birinci olmak istiyor

Amazon büyük projelere imza atmaya devam ediyor

Amazon'dan dev hamle!

Huawei yaptırımı Samsung’un gelirini etkiledi

Huawei yaptırımı Samsung’u etkiledi

Firefox reklamsız kullanım imkanı sunacak

Firefox reklamsız kullanım imkanı sunacak

Temmuz ayında 2000 TL altına alınabilecek telefonlar

İşte 2000 TL altına alınabilecek telefonlar

1500 TL altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

1500 TL altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.