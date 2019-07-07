Hareket halinde şarj edecek

Araçların üzerine yerleştirilecek güneş panelleri ile araca sürekli enerji sağlayan Toyota, şimdi daha etkili çalışan güneş panelleri geliştirerek, araçların şehrin elektrik şebekesine bağlanmasını bile gereksiz kılmayı hedefliyor.

Toyota’nın yorumuna göre, güneş panelleri sayesinde bir Prius’un şarj olmadan günde 44.5 km daha fazla mesafe katması mümkün oluyor.

Yeni güneş panelleri 0.03m kalınlığında olacak ve Pirus’un üst yüzeyini tamamen kaplayacak, aracın pillerini hareket halindeyken bile şarj edebilecek. Böylece güneşli bir günde elektrikli araçların şarj istasyonlarına hiç ihtiyacı olmadan tüm gün boyunca hareket etmesi mümkün olacak.

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