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Hareket halindeki otobüsten atlayan anne-kız yürekleri ağza getirdi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 13.07.2019 08:21 | Son Güncelleme

Kazakistan’da bir otobüs sürücüsü, kaza sonrası otobüsten indi, ancak otobüsün el frenini çekmeyi unuttu. Kaymaya başlayan otobüsten panik halinde atlamaya çalışan anne ve çocuk otobüsün altında kaldı.

Almatı şehrinde gerçekleşen olayda, otobüs sürücüsü yolda ilerlerken bir araca çarptı. Kaza yaptıktan sonra aracın durumuna bakmak için otobüsten inen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Panik yaparak, kaymaya başlayan otobüsten atlayan bir anne ve çocuğu otobüsün altında kaldı.

El freni çekilmeyen otobüsten atlayan anne ve çocuk az kalsın ölüyordu

Dışarıdan olayı gören başka bir vatandaş hemen otobüse binerek, otobüsü durdurdu. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yetkililer, anne ve çocuğunun yaralandığını, çocuğun durumunun ise kritik olduğunu bildirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kazakistan OTOBÜS

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