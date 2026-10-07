Kanser riski en yüksek 4 meslek belli oldu!

Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları yaklaşık 13 milyon ölüm belgesini inceleyerek 503 farklı meslek grubunu karşılaştırdı. İşte araştırmada öne çıkan meslekler...

1. KABİN GÖREVLİLERİ

Araştırmaya göre kabin görevlilerinin ölümlerinin yaklaşık yüzde 6,9'u radyasyonla bağlantılı kanserlerden kaynaklandı. Yüksek irtifada uzun süre çalışan kabin görevlileri, düzenli olarak kozmik radyasyona maruz kalıyor.

2. PİLOTLAR

Pilotlarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Ölümlerin yaklaşık yüzde 6,7'sinin radyasyonla ilişkili kanserlerden kaynaklandığı hesaplandı.

Pilotlarda meme kanseri, merkezi sinir sistemi kanserleri, prostat kanseri ve melanom kaynaklı ölümlerin yanı sıra lösemi kaynaklı ölümlerde de artış tespit edildi.

3. UÇAK BAKIM ÇALIŞANLARI

Uçak bakımında çalışan işçilerde ise pilot ve kabin görevlilerindeki gibi belirgin bir artış görülmedi. Araştırmada bu gruptaki kanser kaynaklı ölüm oranlarının genel nüfustan belirgin şekilde farklı olmadığı belirtildi.

4. UÇAK MONTAJ İŞÇİLERİ

Uçak montajında çalışan işçiler de araştırmada ayrı olarak değerlendirildi. Bu meslek grubunda da kanser kaynaklı ölümler açısından genel nüfusa kıyasla belirgin bir farklılık tespit edilmedi.

YÜKSEK İRTİFA NEDENİYLE RİSK ARTIYOR

Uçuş ekipleri açısından araştırmada öne çıkan temel noktalardan biri kozmik radyasyon oldu. Uçaklar yüksek irtifada seyir halindeyken atmosferin koruyucu etkisi azalıyor ve kozmik radyasyona maruziyet artıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre uçuş ekipleri, uçuş güzergahları ve çalışma sürelerine bağlı olarak yılda yaklaşık 3 ila 6 milisievert kozmik radyasyona maruz kalabiliyor. Bu miktar, yılda 10 kez kıtalar arası uçuş yapan ortalama bir yolcunun aldığı yaklaşık 0,4 milisievertlik dozdan oldukça yüksek.