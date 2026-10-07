Bir dönemin sonu! Samsung iki telefonun fişini çekti

Yazılım destek süresinin sonuna gelen Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G artık yeni güncelleme almayacak. İki modelin kullanıcılarının bundan sonra özellik güncellemeleri bir yana, yeni güvenlik güncellemeleri de alması beklenmiyor.

GALAXY A04S VE GALAXY A23 5G İÇİN GÜNCELLEME DÖNEMİ SONA ERDİ

Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G, Samsung tarafından 2022 yılında piyasaya sürülmüştü. İki telefon da dört yıllık düzenli destek döneminin ardından şirketin güvenlik güncellemesi programından çıkarıldı.



Samsung Galaxy A04s

TELEFONLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Güncelleme desteğinin sona ermesi Galaxy A04s veya Galaxy A23 5G’nin bir anda kullanılamaz hale geleceği anlamına gelmiyor. Telefonlar çalışmaya devam edecek ve normal şekilde kullanılabilecek.

TELEFON DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR MU?

Samsung Galaxy A23 5G

Kullanıcılar telefonlarını hemen değiştirmek zorunda değil. Ancak güvenlik güncellemeleri önemli. Bu güncellemeler yeni keşfedilen sorunları gideriyor, telefonun ve kişisel bilgilerin daha güvende kalmasına yardımcı oluyor. Güncellemeler olmadan telefonlar, yeni güvenlik tehditleri ortaya çıktıkça zamanla daha az korunaklı hale gelebilir ve saldırılara açık kalabilir.

Bu nedenle Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G sahipleri için daha yeni bir modele geçmek, yalnızca yeni özellikler açısından değil daha iyi güvenlik açısından da mantıklı bir seçenek olabilir.

Kaynak: SammyGuru