Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir dönemin sonu! Samsung iki telefonun fişini çekti

Samsung, 2022 yılında piyasaya çıkan iki Galaxy A serisi telefon için düzenli yazılım desteğini sona erdirdi. Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G, şirketin güvenlik güncellemesi alacak cihazlar listesinden çıkarıldı.

Bir dönemin sonu! Samsung iki telefonun fişini çekti
Enes Çırtlık

Yazılım destek süresinin sonuna gelen Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G artık yeni güncelleme almayacak. İki modelin kullanıcılarının bundan sonra özellik güncellemeleri bir yana, yeni güvenlik güncellemeleri de alması beklenmiyor.

GALAXY A04S VE GALAXY A23 5G İÇİN GÜNCELLEME DÖNEMİ SONA ERDİ

Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G, Samsung tarafından 2022 yılında piyasaya sürülmüştü. İki telefon da dört yıllık düzenli destek döneminin ardından şirketin güvenlik güncellemesi programından çıkarıldı.

Bir dönemin sonu! Samsung iki telefonun fişini çekti 1
Samsung Galaxy A04s

TELEFONLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Güncelleme desteğinin sona ermesi Galaxy A04s veya Galaxy A23 5G’nin bir anda kullanılamaz hale geleceği anlamına gelmiyor. Telefonlar çalışmaya devam edecek ve normal şekilde kullanılabilecek.

Bir dönemin sonu! Samsung iki telefonun fişini çekti 2


Samsung Galaxy A23 5G

TELEFON DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR MU?

Kullanıcılar telefonlarını hemen değiştirmek zorunda değil. Ancak güvenlik güncellemeleri önemli. Bu güncellemeler yeni keşfedilen sorunları gideriyor, telefonun ve kişisel bilgilerin daha güvende kalmasına yardımcı oluyor. Güncellemeler olmadan telefonlar, yeni güvenlik tehditleri ortaya çıktıkça zamanla daha az korunaklı hale gelebilir ve saldırılara açık kalabilir.

Bu nedenle Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G sahipleri için daha yeni bir modele geçmek, yalnızca yeni özellikler açısından değil daha iyi güvenlik açısından da mantıklı bir seçenek olabilir.

Kaynak: SammyGuru

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
macOS 27.2 beta güncellemesinde gizli detay!macOS 27.2 beta güncellemesinde gizli detay!
Psikologlar açıkladı: Sesli mesaj yerine yazmayı tercih edenlerin 4 ortak özelliğiPsikologlar açıkladı: Sesli mesaj yerine yazmayı tercih edenlerin 4 ortak özelliği

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung güncelleme yazılım güncelleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.