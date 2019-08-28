Hareket Sekiz güldürme konusunda çok iddialı

Üç polisin başına gelenleri konu alan yerli komedi "Hareket Sekiz"den yeni bir teaser yayınlandı. Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan sıradışı polisiye komedi 'Hareket Sekiz'in yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor.

Yeni sezonun iddialı projelerinden Hareket Sekiz'in, aksiyon ve komedi sahneleriyle göz dolduracağı belirtiliyor. Tesadüfi başarılarla karşımıza çıkan üç polisin hikayesiyle film, kahkaha tufanı için izleyicisinin hazır olmasını bekliyor. Hareket Sekiz'in oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Onur Atilla, Ali Sunal, Sarp Bozkurt, Devrim Yakut, Bihter Dinçel, Hande Katipoğlu ve Aykut Taşkın gibi önemli isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla iddialı olan Hareket Sekiz'in izleyicileriyle 4 Ekim 2019 tarihinde buluşması planlanıyor.



