Hareketleriyle rakibinin başını döndürdü, Avustralya'yı Dünya Kupası'na taşıdı!

Son dakika haberleri: 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası’na play-off finalinden katılacak ülkelerden biri de Avustralya oldu.

Dünya Kupası Asya Elemeleri grubunu 3. sırada tamamlayan Avustralya, 4. Tur’da Birleşik Arap Emirlikleri’ni yenerek adını finale yazdırdı. Avustralya’nın finaldeki rakibi Peru ise, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri grubunu 5. sırada tamamlayarak, finaller için Kıtalararası Play-off oynama hakkı elde etti. Katar’ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu’nda oynanan final karşılaşmasının 90 dakikası 0-0 sona erdi.

ÜST ÜSTE 5. KEZ DÜNYA KUPASI'NDALAR

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca mücadele seri penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4’lük üstünlük sağlayan Avustralya, 2006 Dünya Kupası’ndan itibaren üst üste 5. kez finallere gitmeyi başaran ülke oldu.

HAREKETLERİ DAMGA VURDU

Peru'nun kullandığı son penaltı atışında Alex Valera topun başına geçti. Avustralya'nın kalecisi Andrew Redmayne, rakibinin konsantrasyonunu bozabilmek için oldukça ilginç hareketlere imza attı. Kalecinin yaptıkları sonrasında topa vuran Valera'nın şutunu Andrew Redmayne kurtardı.

İŞTE O ANLAR

Penaltının kaçmasının ardından Avustralya kalecisi amacına ulaşmış oldu.

???? Kaleci Andrew Redmayne'nin penaltı esnasındaki ilginç hareketleri, Avustralya'yı Dünya Kupası'na götürdü pic.twitter.com/LGMfw6vxvo — Mynet Spor (@mynetspor) June 14, 2022

Avustralya, 2022 Dünya Kupası D Grubu’nda Fransa, Danimarka ve Tunus ile karşılaşacak. Katar’daki finallere katılacak 32. ve son takım TSİ 21.00’de başlayacak Kosta Rika - Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.

