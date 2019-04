Hareketsiz yaşamın zararları nelerdir? Kalp sağlığınız için bunlara dikkat!

HER GÜN 15 BİN KİŞİ TÜTÜN KULLANIMI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR

Kalp sağlığını korumak için spor yapmak önemlidir. Fiziksel hareketsizlik her yıl üç milyondan fazla önlenebilir yaşam kaybına yol açmaktadır. Düzenli egzersiz ve spor kalp damarlarında biriken plak oluşumunu azaltır, kan basıncını düşürür, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırır ve kilo verilmesini sağlar. Ayrıca şeker ve hipertansiyon hastalıkları üzerine de olumlu etkileri gösterilmiştir. Yürüyüşler haftada en az 3 gün uygun kalp hızında en az 30-45 dk. yapılmalıdır. Spor öncesi 10-15 dakikalık ısınma süresi önerilmektedir. Spor programı doktor kontrolünde yapılmalı, özellikle kontrol edilmeyen hipertansiyon ve şeker hastaları daha dikkatli olmalıdır.

Aktif ya da pasif tütün kullanımının kalp damar sistemi üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Tütün kullanan her iki kişiden birinin ölüm nedeni tütünle ilişkili bulunmuştur. Her gün yaklaşık 15 bin kişi tütün kaynaklı faktörlerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl aralarında çocukların da bulunduğu 600 bin kişilik yaşam kaybı pasif içicilikten kaynaklanmaktadır. Ne yazıktır ki bebeklerde tütün dumanına pasif maruziyet nedeniyle ani ölümler bile görülebilmektedir.