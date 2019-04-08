Hareketsiz yaşamın zararları nelerdir? Kalp sağlığınız için bunlara dikkat!

Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Kabukçu, “8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” nedeniyle, kalp sağlığına yönelik önerilerde bulundu.

KALP DAMARLARI ZAMANLA DARALIYOR

Kalp, kaslardan oluşan çok güçlü bir organdır ve yaklaşık günlük bin 500 litre kanı vücuda pompalamaktadır. Kalbin bu görevini yerine getirebilmesi için yeterli miktarda kanı kalp damarlarından temin etmesi gerekmektedir. Kalp damar hastalıkları, bu kalp damarlarının daralmasından gelişen kalp krizine neden olabilmektedir. Yaş ilerledikçe bu kalp damarları yağlanır ve plaklar oluşturur. Zamanla bu plaklar kalınlaşarak kalp damarlarında daralmalar meydana getirmekte ve bu durum kalp krizi ile sonuçlanabilmektedir.

KALP DAMAR HASTALIKLARINI PEK ÇOK NEDEN TETİKLEYEBİLİYOR

Bunlar:

Genetik özellikler Beslenme durumu Fiziksel aktivite azlığı Stres Yaşam tarzı Şeker hastalığı Hipertansiyon Böbrek hastalıkları Tütün kullanımı Fazla alkol tüketimi

KRİZ ANINDA ACİL YARDIM GEREKLİ

Kalp krizinin en temel belirtisi göğüs ağrısıdır. Hastalar bu belirtiyi basınç hissi, acıma, batma, yanma gibi farklı şekillerde tarif edebilmektedir. Ağrı genellikle göğüs bölgesinde hissedilir fakat omuz, çene, boyun ve sırta yayılabilmektedir. Göğüs ağrısının yanı sıra kalp krizinin diğer belirtileri; nefes darlığı, kalp hızının artması veya düzensizleşmesi, bulantı-kusma, soğuk terleme ve kaygı durumudur. Bu belirtiler hissedildiğinde mutlaka vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalı ya da 112 acil hattı aranmalıdır. Kalp krizi sonrası hastalığın seyrinde tedavinin başlangıcından önce geçen süre kritik önem taşımaktadır. Kalp krizi sonucu ile oluşan ölümlerin yaklaşık yarısı krizin başlamasından sonraki 3-4 saat içerisinde olmaktadır.