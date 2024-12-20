Harika Avcı'dan son hali hakkında şaşkınlık yaratan açıklamalar: "Ben 11 yıl önce tesettüre girdim, ailemle oturuyorum"

Yeşilçam’ın bir döneme damga vuran isimlerinden ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı açıklamasıyla gündemde... Geçtiğimiz günlerde Onur Akay, Harika Avcı’nın kendini eve kapattığını, kimseyle görüşmediğini ve Avcı’nın ev sahibinin uzun süre ünlü sanatçıdan haber alamayınca polislerle evine giderek kapıyı kırmak zorunda kaldığını gündeme getirmişti.

Ancak bu açıklamalar ve iddialar Harika Avcı'yı rahatsız etti. Kendisinin olduğu iddia edilen bir fotoğrafa dair konuşan Harika Avcı Onur Akay'a şaşkınlık yaratan açıklamalar yaptı.

Harika Avcı "Üç yıldır hep bu haberler biter diye bekledim ama bitmeyince sizi aradım. O evde oturan, en son çekilen o fotoğraftaki kişi ben değilim, bana benziyor mu? Benim köpeğim de yok. Ben intihara da teşebbüs etmedim. 17 yıl önce sahneleri bıraktım. Mafya beni zorla sahneye çıkarırdı. Ben 11 yıl önce tesettüre girdim, ailemle oturuyorum. Bu tesettür konusunun da istismar edilmemesi için konuşmadım. İsterseniz tesettürü yazmayın" dedi.

İntihara teşebbüs iddialarına dair de konuşan Harika Avcı bu iddiayı da şu sözlerle yalanladı:

"Ben intihara teşebbüs etmedim. Bunlardan haberim yok! O kişi ben değilim. Kendisini ben dâhil yakından tanımak isterim. Kime inanmak istediğinize siz karar verin artık. Sizden bana inanmanızı beklemiyorum. Bence aynı adrese gidip çekim yaparsanız daha sağlıklı olur."

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Bakırköy'de yaşamadığını söyleyen Harika Avcı "Ailemin evinde oturuyorum. Ev bizim. Oturduğum semti söylemiyorum yarın bu semtte de sorunlar olur. İşimde gücümdeyim. Alışverişimi yapıyorum. Uyku problemim var. 3 yıl önce sinir krizi geçirdim krizim geçmedi. Hastanede yattım, darp edildim. Şarkı sözlerimi çaldılar. Şarkı sözlerinin tamamı benim. Ben yazdım. İspat edemedim." dedi.