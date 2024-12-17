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Harika Avcı'dan üzen haber! Polisler eşliğinde kapı kırılarak eve girildi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 10:06
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80’li yıllara damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği bilinen Harika Avcı'nın hayatına dair yeni iddialar gündemde.

Harika Avcı'dan üzen haber! Polisler eşliğinde kapı kırılarak eve girildi...

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Bir dönem paraya para demeyen Harika Avcı maddi sıkıntılar yaşıyor.

Onur Akay ünlü oyuncunun hayatına dair yeni bilgileri paylaştı. Akay "Harika Hanım maalesef kendisini eve kapattı, sadece uyuyor ve adeta ölümünü bekliyor. Geçtiğimiz sene görüntülendiğinde, biliyorsunuz dernekler tarafından ödenen kirasının 6 aydır ödenmediği iddiasını reddeden Harika Avcı, ağabeyinin de hayatta olduğunu söylemiştiçAncak hayattaki tek yakını ağabeyi Ahmet Önengil’i kaybetmiş. Vefat ettiğini öğrendiğim Ahmet Önengil, kız kardeşi Harika Avcı’nın kötü niyetli kişilerin hedefi olabileceğini iddia etmiş ve Avcı’ya 2007 yılında vesayet davası açmıştı" dedi.

"KİRASINI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR"

Onur Akay Harika Avcı'nın alkole devam ettiği için yardım alamadığını da iddia etti ve şunları söyledi:

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"Maalesef dernekler alkole devam ettiği için kirasını ödemekten vazgeçmiş ve Avcı kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Etrafında oturan çok kişi ile görüştüm. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar.

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"KAPI KIRILINCA YATAK ODASINDAN ÇIĞLIKLAR ATTI"

Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı’nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemişler.
Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış.

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Etrafında oturan çok sayıda kişi ile iletişime girdim. Kendisini eve kapatan Harika Avcı’nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar. Benim etrafımda ise Harika Avcı’ya yardım etmek isteyen çok sayıda ünlü isim var. Bir kez daha kendisine bu satırlardan seslenmek istiyorum. Harika Hanım kabul ederseniz sizinle iletişime geçmek istiyorlar."

Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı
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