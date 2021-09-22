MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Harika Avcı'yı çileden çıkaran fotoğraf! "Şahsıma yönelik bir algı operasyonu"

Harika Avcı'yı çileden çıkaran fotoğraf! "Şahsıma yönelik bir algı operasyonu"

22.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'da canlandırdığı rollerle bir dönemin starı olan Harika Avcı, tüp mide ameliyatı olduğu yönündeki söylentilere cevap verdi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Avcı ortaya çıkan fotoğrafla ilgili de tepkisini gösterdi.

Harika Avcı'yı çileden çıkaran fotoğraf! "Şahsıma yönelik bir algı operasyonu"

80'li yılların aranan isimlerinden Harika Avcı'nın fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı ileri sürülmüştü. Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle sahnelerden uzak olan Avcı'nın eski günlere dönmek için bu kararı aldığı da iddia edilmişti.

Harika Avcı, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Suskunluğunu bozan ünlü isim, "İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip, polemiklere çekilmek isteniyorum" dedi.

Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son haliHarika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

"Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benimle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz." ifadelerini kullanan Harika Avcı, "Öncelikle samimiyetsizler ve inandırıcı değiller. Dahası taraflı ve çelişkili oldukları her hallerinden görülüyor, üstelik tepki de alıyorlar. Çünkü Türk halkı zekidir, ben bir açıklama yapmasam dahi, kimi nereye koyacağını çok iyi bilir. En derin sevgi ve saygılarımla canlarım..." diye konuştu.

3199170_9debbc56492683702e317cba89a75194

"YENİ AMELİYAT OLMADIM"

61 yaşındaki Avcı, ayrıca sözlerini, "Bu arada şu fotoğraf meselesi... Ben tüp mide ameliyatı yeni olmadım. Araştırmadıkları nasıl da bariz. 20 Ocak 2017'de paylaşılan bir fotoğrafı sanki yeniymiş gibi veriyorlar. Ayrıca o açıdan kim fotoğraf çekilirse çekilsin öyle çıkar." şeklinde noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştıAcun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştı
PARTNERUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktıUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktı
İşleri açıldı! Yeni proje haberiİşleri açıldı! Yeni proje haberi
Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Taliban: Biz de gelelim

Taliban: Biz de gelelim

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Korkunç cinayet 15 yıl sonra ortaya çıktı

Korkunç cinayet 15 yıl sonra ortaya çıktı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.