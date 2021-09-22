Harika Avcı'yı çileden çıkaran fotoğraf! "Şahsıma yönelik bir algı operasyonu"

80'li yılların aranan isimlerinden Harika Avcı'nın fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı ileri sürülmüştü. Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle sahnelerden uzak olan Avcı'nın eski günlere dönmek için bu kararı aldığı da iddia edilmişti.

Harika Avcı, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Suskunluğunu bozan ünlü isim, "İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip, polemiklere çekilmek isteniyorum" dedi.

"Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benimle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz." ifadelerini kullanan Harika Avcı, "Öncelikle samimiyetsizler ve inandırıcı değiller. Dahası taraflı ve çelişkili oldukları her hallerinden görülüyor, üstelik tepki de alıyorlar. Çünkü Türk halkı zekidir, ben bir açıklama yapmasam dahi, kimi nereye koyacağını çok iyi bilir. En derin sevgi ve saygılarımla canlarım..." diye konuştu.

"YENİ AMELİYAT OLMADIM"

61 yaşındaki Avcı, ayrıca sözlerini, "Bu arada şu fotoğraf meselesi... Ben tüp mide ameliyatı yeni olmadım. Araştırmadıkları nasıl da bariz. 20 Ocak 2017'de paylaşılan bir fotoğrafı sanki yeniymiş gibi veriyorlar. Ayrıca o açıdan kim fotoğraf çekilirse çekilsin öyle çıkar." şeklinde noktaladı.

