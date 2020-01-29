Harika vakit geçireceğiniz en güzel aile filmleri

Stresli bir günün ardından ailenizle birlikte bir film izleyerek kafanızı dağıtmak istiyorsunuz ama ne izleyeceğinizi bilemiyor musunuz? Mısırları patlatıp çocuklarınızı da yanınıza alarak, ister komedi ister fantastik güzel bir film izlemeye ne dersiniz. Ailece beraber gülüp beraber hüzünleneceğiniz, harika vakit geçirebileceğiniz aile filmlerini sizler için derledik. Arkanıza yaslanın ve sizin için seçtiğimiz en güzel aile filmlerinin keyfini çıkarın. EN GÜZEL AİLE FİLMLERİ Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) 2005 Roald Dahl'ın aynı adlı kitabından beyaz perdeye uyarlanan Charlie’nin Çikolata Fabrikası, 2 saate yakın süresiyle rengârenk ve sürprizlerle dolu bir maceraya davet ediyor. Sıra dışı bir kişilik olan Willy Wonka’nın kendisi gibi sıra dışı bir çikolata fabrikası vardır ve kendisinden sonra çikolata fabrikasını işletebilecek birini aramaktadır. Fabrikayı bırakacağı kişiyi bulmak için bir yarışma düzenler ve aralarından 5 tane çocuğu seçer. Seçtiği çocuklardan biri fakir bir aileden gelen Charlie’dir. Wonka, çocuklarla birlikte fabrikayı gezerken, Charlie’nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka’nın hayal âlemine çekecektir. Tim Burton’ın en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen yapımın başrolünü Johnny Depp ile birlikte Freddie Highmore paylaşıyor.

Kanca (Hook) 1991 Peter Pan filminin devamı olan ve usta yönetmen Steven Spielberg imzası taşıyan Kanca, zamansız yapımlardan biridir. Defalarca izlemenize rağmen sıkılmayacağınız film, yayınlandığı dönemin ötesinde bir yapımdır. Dustin Hoffman'ın tipsiz kanca karakterine bir hayli ruhunu katarak performans gösterdiği Peter Pan filminin kadrosunda kimler yok ki; Robin Williams, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow ve Bob Hoskins gibi birbirinden başarılı isimler boy gösteriyor. Hababam Rock (School of Rock) 2003 Richard Linklater yönetmenliğindeki Hababam Rock, 30 yaşına gelmiş ama hala gitarist olma hayalleri kuran lisede sözleşmeli müzik öğretmenliği yapan Dewey Finn’in hikâyesini konu alıyor. Başrolünde Jack Black’in olduğu filmin oyuncu kadrosunda Joan Cusack, Mike White ve Sarah Silverman gibi isimler yer alıyor. Komedi türündeki film, Dewy ile 9 yaşındaki öğrencisinin müzik dolu hikâyesini anlatıyor. Neşeli Günler (The Sound of Music) 1965 Aile filmleri denince ilk akla gelenlerden olan 1965 yapımı bu klasik film, 1959 yapımı aynı adlı Broadway müzikalinden filme uyarlandı. 10 dalda Oscar’a aday olan film, "en iyi film", "yönetmen", "müzik", "ses" ve "kurgu" olmak üzere 5 dalda ödüle layık görüldü. Maria von Trapp’in otobiyografik romanından Robert Wise imzasıyla uyarlanan filmin süresi yaklaşık 3 saattir. Klasik bir başyapıt olan Neşeli Günler, 1930’lu yılların Avusturya’sında geçiyor.

Mucize (Wonder) 2017 Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson üçlüsünü bir araya getiren Mucize, R.J. Palacio'nun romanından Steve Conrad tarafından senaryolaştırılırken yönetmenliğini ise Stephen Chbosky üstlendi. Farklılıklara nasıl yaklaşmamız konusunda sosyal sorumluluk mesajları veren bir aile filmi olan Wonder, yaşıtı diğer çocuklardan farklı olan Auggie Pullman’ın sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışmasını konu alır. Şef (Chef) 2014 Yönetmenliğini, senaryosunu ve başrolünü Jon Favreau’nun üstlendiği bir yol filmi olan Şef (Chef), birçok ünlü oyuncuya rastlamak mümkün. Başta Scarlett Johansson olmak üzere Sofía Vergara, Robert Downey Jr., John Leguizamo, Dustin Hoffman ve Oliver Platt gibi yıldız isimler filmde yer alıyor. Çok şık bir restoranda baş aşçı olan Carl, yemeklerinin lezzetinin düşüşe geçmesiyle eleştirmenlerin hedefi haline gelir. Yeteneğine rağmen kariyerinde düşüşe geçtiğini hisseden Carl, oğlunu da yanına alarak her şeyi geride bırakır ve ikinci el bir yemek karavanıyla yollara düşer. Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Par) 2007 Problemli bir çocuk ve onun hayatını değiştiren bir öğretmenin hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini ve başrolünü Bollywood’un en önemli yıldızlarından Aamir Khan üstleniyor. Darsheel Safary, Tisca Chopra ve Vipin Sharma gibi isimlerin yer aldığı bu film Aamir Khan’ın aile dostu filmlerle dolu filmografisinde en çok bilinen yapımların başında gelir. Dersleri kötü olan, ailesi tarafından tembel bir çocuk olduğu düşünülen, okulda sık sık kavgaya karışan küçük Ishaan, ailesi tarafından yatılı okula gönderilir. Ishaan’ın çok mutsuz ve yalnız bir çocuk olduğunu fark eden resim öğretmeni Ram, saır ve özenle küçük çocuğa yardımcı olur.

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (The Chronicles of Narnia : The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2006 C.S. Lewis'in fantastik kitap serisinin yayınlanan ilk kitabından filme uyarlanan Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap, sizin ve ailenizin hayal dünyasının sınırlarını zorlayacak. Film, 2005 yılında "En iyi Makyaj" dalında Oscar Ödülü'nü kazandı. Andrew Adamson’ın yönetmenliğini üstlendiği serinin ilk filminde, 1940'lı yıllarda savaşta zarar görmesinler diye anneleri tarafından yaşlı profesörün taşradaki malikanesine gönderilen Pevensie Kardeşlerin, malikanedeki dolaptan paralel evren Narnia’ya geçmelerini ve orada başlarına gelenleri konu alır. Kaptan Fantastik (Captain Fantastic) 2016 Matt Ross’un yazıp yönettiği Kaptan Fantastik filminin başrolünü, Yüzüklerin Efendisi serisindeki Aragorn rolüyle dünya çapında üne kavuşan Viggo Mortensen üstleniyor. 6 çocuğuyla birlikte Pasifik ormanlarında medeniyetten uzak bir yaşam süren moderniteye karşı bir bağışıklık kazanamamışlardır. Ben, kendini çocuklarını büyük bir titizlikle hem fiziksel hem de entelektüel olarak yetiştirmeye adamıştır. Fakat karısı Leslie’nin ölümü ormandaki "düzeni" de sarsar. Çocuklar annelerinin cenazeleri için modern dünyayla tanışmak zorunda kalır. Artık hayat hepsi için daha da zorlu olacaktır.