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Harry Potter'da efsane karakteri seslendiren Leslie Phillips hayatını kaybetti

08.11.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter serisinde öğrencilere okullarını seçmede yardımcı olan 'Seçmen şapka'yı seslendiren Leslie Phillips yaşamını yitirdi.

Harry Potter'da efsane karakteri seslendiren Leslie Phillips hayatını kaybetti

J. K. Rowling'in kaleme aldığı ünlü fantastik kitap serisi Harry Potter'da 'Seçmen Şapka'yı seslendiren İngiliz oyuncu Leslie Phillips 98 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuk kariyerine 1937 yılında başlayan oyuncunun ölüm haberini menajeri Jonathan Lloyd verdi.

İngiliz oyuncu, Kraliçe II Elizabeth'den Britanya İmparatorluk Nişanı almıştı.

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Harry Potter Felsefe Taşı, Sırlar Odası ve Ölümcül Yadigarlar Bölüm 2 filmlerinde ‘Seçmen Şapka’yı seslendiren yıldız, 60 yıllık kariyerine pek çok başarılı yapım sığdırdı. Phillips, The Longest Day, Out of Africa ve Empire of the Sun gibi yapımlarda rol aldı.

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