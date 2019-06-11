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Harry Potter'daki Dobby geri mi döndü!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bir kadının güvenlik kameralarına takılan tuhaf bir yaratık sosyal medyayı salladı. Evinin dışında gördüğü şeyin Harry Potter filmlerindeki Elf Dobby'ye olan benzerliği ise kadını ve tüm görenleri hayretler içinde bıraktı.

Amerikalı Vivian Gomez, arka kapısının yakınından çok garip bir şeyin atladığı sırada, araba yolunu izleyen güvenlik kameralarını kontrol ediyordu.
Kameralar, evin yanından yürüyen bu tuhaf yaratığı kaydetmişti.

Kadın, hemen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bazıları bu şeyi, Harry Potter filmlerinden Elf Dobby'ye benzetti.

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Ancak, bazı izleyiciler olayın bir şaka olabileceğine inanıyorlardı ve görüntüdeki gizemli "ikinci" gölgeye dikkat çektiler.

Vivian Gomez, videoyu Facebook'ta paylaştı ve şöyle yazdı: "Pazar sabahı uyandım ve bunu fotoğraf makinemde gördüm ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorum."

“İlk önce gölgeyi ön kapımdan yürürken gördüm, sonra bu şeyi gördüm… başkaları bunu kameralarında gördü. Diğer iki kamera bir nedenden ötürü bu şeyi seçmedi”.

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Açıklama ne olursa olsun, birçok Potter hayranı, sevilen karakter trajik bir şekilde "Deathly Hallows" adlı altıncı filmde öldüğü için Dobby'nin olası bir dönüşünü kutlamak için istekliydi.

Maury Wills adlı bir kişi Facebook'ta şöyle yazdı: “Dobby güvende olduğundan emin olmak için geldi!”

Bir Twitter kullanıcısı daha sonra ekledi: “Herkes bunun Dobby olduğu hakkında şaka yapıyor, ancak burada tekrar gece dışarı çıkmamaya karar verdim.”

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Ancak, bazı kartal gözlü Twitter kullanıcıları, videodaki bir aşamada birinin elf benzeri bir kukla kullanabileceğini öne süren iki gölge olduğuna dikkat çekti.

Peki, sizce bu videodaki şey ne? Yorumlarda buluşalım...

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