Harry Potter'daki Dobby geri mi döndü!

Amerikalı Vivian Gomez, arka kapısının yakınından çok garip bir şeyin atladığı sırada, araba yolunu izleyen güvenlik kameralarını kontrol ediyordu.

Kameralar, evin yanından yürüyen bu tuhaf yaratığı kaydetmişti.

Kadın, hemen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bazıları bu şeyi, Harry Potter filmlerinden Elf Dobby'ye benzetti.

Ancak, bazı izleyiciler olayın bir şaka olabileceğine inanıyorlardı ve görüntüdeki gizemli "ikinci" gölgeye dikkat çektiler.

Vivian Gomez, videoyu Facebook'ta paylaştı ve şöyle yazdı: "Pazar sabahı uyandım ve bunu fotoğraf makinemde gördüm ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorum."

“İlk önce gölgeyi ön kapımdan yürürken gördüm, sonra bu şeyi gördüm… başkaları bunu kameralarında gördü. Diğer iki kamera bir nedenden ötürü bu şeyi seçmedi”.

Açıklama ne olursa olsun, birçok Potter hayranı, sevilen karakter trajik bir şekilde "Deathly Hallows" adlı altıncı filmde öldüğü için Dobby'nin olası bir dönüşünü kutlamak için istekliydi.

Maury Wills adlı bir kişi Facebook'ta şöyle yazdı: “Dobby güvende olduğundan emin olmak için geldi!”