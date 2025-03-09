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Harry Potter dizisinde ‘Severus Snape'i canlandıracak isim belli oldu

09.03.2025 17:27
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İngiliz yazar J. K. Rowling imzalı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan ‘Harry Potter’ filmleri, dizi oluyor. Dizide ‘Severus Snape'i oynayacak isim belli oldu.

Harry Potter dizisinde ‘Severus Snape'i canlandıracak isim belli oldu

Harry Potter’ dizisi için hazırlıklar sürüyor. 2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen dizide, ‘Severus Snape'e hayat verecek isim belli oldu. Emmy adayı oyuncu Paapa Essiedu, Hogwarts’ın ikonik iksir profesörü ‘Severus Snape’ karakterini canlandırmak için stüdyoyla anlaştı. Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.

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'Harry Potter' filmlerinde ‘Severus Snape’ karakterini Alan Rickman canlandırdı. Hikaye geliştikçe büyük bir dönüşüm yaşayan ‘Severus Snape’, kilit karakterlerden biri haline geldi. İngiliz aktör Alan Rickman, 2016 yılında kanser hastalığına yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
harry potter
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