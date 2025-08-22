Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv

Harry Potter dizisinden Weasley kardeşlerin ilk kareleri paylaşıldı

Harry Potter’ dizisinde Weasley ailesinin çocuklarını canlandıracak oyuncuların ilk görüntüleri paylaşıldı.

Harry Potter dizisinden Weasley kardeşlerin ilk kareleri paylaşıldı

Çekimleri İngiltere'de devam eden Harry Potter dizisinde Weasley ailesinin çocuklarını canlandıracak oyunculardan ilk kare geldi. Dizide; Fred ve George Weasley ikizlerini, gerçek hayatta da kardeş olan Tristan Harland ve Gabriel Harland canlandıracak. Percy Weasley'i Ruari Spooner oynayacak, Ginny Weasley'e ise Gracie Cochrane hayat verecek. Weasley ailesinin diğer üyeleri olan Bill ve Arthur Weasley rollerinin kimler tarafından oynanacağı ise henüz açıklanmadı.

Harry Potter dizisinden Weasley kardeşlerin ilk kareleri paylaşıldı 1

EN AZ 10 YIL SÜRECEK

Her sezonda bir kitabın işleneceğini ve 10 yılı aşkın süreceği açıklanan projede başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) üstleniyor. Senaryosunu Francesca Gardiner'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mark Mylod'un üstlendiği Harry Potter dizisi, 2027 yılında izleyiciyle buluşacak. Serinin yazarı J.K. Rowling de projede yürütücü yapımcı olarak yer alıyor.

Harry Potter dizisinden Weasley kardeşlerin ilk kareleri paylaşıldı 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan ettiAldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti
Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşına bastıDünyanın en yaşlı insanı 116 yaşına bastı

Anahtar Kelimeler:
harry potter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Lisede şaşırtan olay! Öğretmenini darbetti! Güvenlik görevlisi ise...

Lisede şaşırtan olay! Öğretmenini darbetti! Güvenlik görevlisi ise...

Çocuk tecavüzcüsüne hadım cezası: Hem kimyasal hem cerrahi...

Çocuk tecavüzcüsüne hadım cezası: Hem kimyasal hem cerrahi...

Yer: Tekirdağ! Dev gemiden aşağıya düştü

Yer: Tekirdağ! Dev gemiden aşağıya düştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.