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Harry Potter dizisinin başrol oyuncuları belli oldu! '30 bin kişi arasından seçildiler'

HBO'nun Harry Potter dizisinde başrol karakterleri canlandıracak oyuncular belli oldu. Variety‘nin haberine göre başroller için geçen yıl başlatılan açık seçmelere 30 binden fazla genç oyuncu katıldı.

Harry Potter dizisinin başrol oyuncuları belli oldu! '30 bin kişi arasından seçildiler'
Jale Uslu

Harry Potter dizi uyarlamasında rol alacak yetişkin oyuncular geçtiğimiz aylarda netleşmişti. İngiliz yazar J.K. Rowling'in filmlere de uyarlanan kitap serisi Harry Potter'ın TV dizisinin çocuk yıldızları netleşti.

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30 BİN ÇOCUK ARASINDAN SEÇİLDİLER

ABD'li yayıncılık devi HBO, senaryonun ana karakterleri olan Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley'i canlandıracak çocuk oyuncuları açıkladı. Geçen yıl 9-11 yaş aralığındaki çocuklar için başvurular açılmış, 30 binden fazla çocuk değerlendirmeye alınmıştı.

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Dominic McLaughlin Harry Potter rolünde, Arabella Stanton Hermione Granger rolünde, Alastair Stout ise Ron Weasley rolünde oynayacak. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Mark Mylod ve dizi sorumlusu Francesca Gardiner yaptıkları açıklamada, "Bu üç özgün oyuncu muhteşem yeteneklere sahip. Ekranda birlikte yaratacakları mucizenin dünya tarafından görülmesi için sabırsızlanıyoruz" dedi.

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