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Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı! İşte yetişkin karakterler...

Harry Potter dizi uyarlamasında rol alacak yetişkin oyuncular netleşti. HBO, uzun süredir devam eden söylentilere son vererek yetişkin karakterleri canlandıracak altı oyuncuyu resmen duyurdu.

Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı! İşte yetişkin karakterler...
Jale Uslu

Yeni Harry Potter dizisi için ilk oyuncu kadrosu resmen duyuruldu. Rubeus Hagrid rolüyle Nick Frost izleyici karşısına çıkacak. Profesör Minerva McGonagall karakterine Janet McTeer, Severus Snape karakterine ise Paapa Essiedu hayat verecek. Üç ismin de son haftalarda yapımcılarla görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

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Kadroya katılan bir diğer isim ise ‘The Fast Show’ ve ‘Harry & Paul’ gibi yapımlarla tanınan Paul Whitehouse oldu. Whitehouse, hademe Argus Filch’i canlandıracak. Öte yandan, daha önce yapılan açıklamalarda John Lithgow’un Albus Dumbledore rolüyle dizide yer alacağı bilgisi de doğrulanmıştı.

HARRY POTTER'I CANLANDIRACAK OYUNCU BELLİ DEĞİL

Dizinin çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyor. İlk sezonun ise büyük ihtimalle önümüzdeki yılın başlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Öte yandan, Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger karakterlerini canlandıracak isimler henüz açıklanmadı. (DHA)

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harry potter
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