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Harry Potter kalesinde işe başlayacak 'stajyer sihirbazlar' aranıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.12.2020 08:40 | Son Güncelleme:
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Harry Potter kalesinde işe başlayacak 'stajyer sihirbazlar' aranıyor

İlk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılan tarihi kale için "stajyer sihirbaz" arandığı bildirildi. Yetkiler, ilanın ocak ayında yayımlanacağını ve 130 kişinin işe alınacağını açıkladı.

İngiltere’de yeni yayınlanan bir iş ilanı gündem oldu. İlk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılan tarihi kale için "stajyer sihirbaz" arandığı bildirildi.

Birleşik Krallık basınında yer alan haberlere göre, J. K. Rowling'in kitaplarından uyarlanan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" ile "Harry Potter ve Sırlar Odası" filmleriyle ünlenen Alnwick Kalesi, "stajyer sihirbaz" ve kostümlü tur rehberi görevleri için 130 kişiyi işe alacak.

ALIM SÜRECİ İÇİN HAZIRLANIYORLAR

Kalenin İnsan Kaynakları Sorumlusu Susan Richardson, yaptığı açıklamada, gelecek yıl için sezonluk işe alım sürecinin başlatılması için hazırlandıklarını kaydetti.

Richardson, resmi ilanın ocak ayında yayımlanacağını belirterek, "2021 sezonu boyunca gelip Alnwick Kalesi'nde çalışmak istiyorsanız, ziyaretçilerimizin dışarıda harika bir gün geçirmelerine yardımcı olmak için fazladan gayret gösterecek hevesli, olumlu fikirli takım oyuncuları arıyoruz" ifadesini kullandı.

ALNWICK KALESİ

  1. yüzyılda inşa edilen kale, başkent Londra'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

"Transformers 5: Son Şövalye" filminde de kullanılan kale, özellikle Harry Potter filmleriyle adını duyurmuş ve kalede "Harry Potter turları" düzenlenmeye başlamıştı.

Kale, 2001-2002'de çekilen ilk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılmıştı.

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